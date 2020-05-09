Боїмося втручання у внутрішні справи країни, – прем'єр Грузії про призначення Саакашвілі

Грузія негативно відреагувала на призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ в Україні. Одразу після цього Грузія відкликала свого посла в Україні, щоб провести консультації.

Грузія не розриватиме дипломатичні відносини з Україною через призначення Міхеіла Саакашвілі. Про це заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія, повідомляє видання "Новости-Грузия".

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Гахарія пояснив, що відкликали посла тільки для того, щоб провести консультації на тему, "як захистити наші відносини від авантюристів".

Ми відкликаємо посла, щоб ці політичні авантюристи не завадили нашому братньому і стратегічному партнерству і не поставили б під загрозу ці відносини. Це для нас найважливіше,

– наголосив прем'єр Грузії.

Він додав, що побоюється "втручання у внутрішні справи Грузії" з боку Саакашвілі. Гахарія хоче отримати гарантії від української сторони, що цього не станеться.

Призначення Саакашвілі: головне

Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 7 травня.

Основне завдання відомства – це підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ.

8 травня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані повідомив, що Тбілісі відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету реформ при президенті України.

Водночас міністр зазначив, що, попри рішення української сторони, "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".

Президент України назвав відкликання грузинського посла з України помилкою та заявив, що дзеркальних дій не буде.



Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу