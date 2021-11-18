Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал журналист Илья Жегулев. В частности, он предположил, что Путин может покинуть Кремль из-за возраста.
Обратите внимание Путин имеет очевидные проблемы со здоровьем, в России возможна смена власти – разведка
"Думаю, что либо он просто уйдет, так как у него уже достаточно серьезный возраст, хотя он очень заботится о своем здоровье, или – я не верю, что в России произойдет революция – но думаю, что Путин, возможно, подозревает, что даже в его окружении не всем нравится то, что происходит в стране", – сказал Илья Жегульов.
Путин может бояться отравления
Журналист акцентировал на репортаже одного из российских государственных СМИ о дне из жизни Путина. Его удивило, что Путин сидел в кабинете президента страны и наливал себе чай из термоса.
Илья Жегулев пояснил, что кто угодно может принести чай президенту, однако он пьет из термоса – из-за этого можно только представить, в каком психологическом состоянии находится Владимир Путин.
Возможно, он боится, что его отравят. У него странный вид.
Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Что известно о вероятной отставке Путина
- Еще в январе 2021 года Служба внешней разведки Украины сообщила, что есть основания для обсуждения смены власти в России из-за проблем со здоровьем Владимира Путина.
- Этому предшествовала информация западных СМИ о том, что российский президент серьезно болен. Говорилось о якобы болезни Паркинсона. Однако тогда прогноз по отставке на начало 2021 года не подтвердился.
- Тем не менее, журналисты заметили еще один момент, который может свидетельствовать о подготовке отставки Путина – законопроект, который дает бывшим президентам России пожизненный статус сенатора. Это позволит Путину избежать уголовного преследования.