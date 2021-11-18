Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав журналіст Ілля Жегульов. Зокрема, він припустив, що Путін може покинути Кремль через вік.

Зверніть увагу Путін має очевидні проблеми зі здоров'ям, у Росії можлива зміна влади, – розвідка

"Думаю, що або він просто піде, оскільки у нього вже достатньо серйозний вік, хоча він дуже піклується про своє здоров'я, або – я не вірю, що в Росії відбудеться революція – але думаю, що Путін, можливо, підозрює, що навіть в його оточенні не всім подобається те, що відбувається в країні", – сказав Ілля Жегульов.

Путін може боятися отруєння

Журналіст акцентував на репортажі одного з російських державних ЗМІ про день з життя Путіна. Його здивувало, що Путін сидів у кабінеті президента країни і наливав собі чай з термоса.

Ілля Жегульов пояснив, що хто завгодно може принести чай президенту, проте він п'є з термоса – через це можна тільки уявити, в якому психологічному стані перебуває Володимир Путін.

Можливо, він боїться, що його отруять. Це має дивний вигляд. Ілля Жегульов Журналіст

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

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