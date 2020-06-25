Бой под Крутами часто принято считать трагическим эпизодом в украинской истории. Даже одна смерть молодого человека, не говоря о нескольких десятках – это действительно трагедия. Однако в то же время – это военный успех.

Выполненное боевое задание с очень ограниченным ресурсом, в чрезвычайно сложных условиях и против ощутимо больших сил врага. Вот, что такое бой под Крутами и именно разговор о нем в таком контексте позволит не потерять память об этом поступке. Подробнее об этом – читайте в программе "Нация героев" на 24 канале.

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Украинская армия разваливается на куски

Конец 1917 – начало 1918 года. Советско-украинская война уже идет полным ходом, а власть УНР все еще пытается убедить себя, что это не война вовсе. Из-за бездарного руководства украинская армия разваливается на куски, а большевистская под командованием Михаила Муравьева подбирается все ближе к Киеву.

Большевистская армия была под командованием Муравьева / Скриншот из программы

К добровольной мобилизации призвали студентов

Поэтому в столице к добровольной мобилизации призвали студентов – вероятно, наиболее патриотически настроенного слоя населения.

Из спудеев сформировали две сотни, и скоро одну из них отправили для защиты железнодорожной станции Круты – менее чем за 200 километров от Киева.

Вместе с ними туда же направились бойцы куреня юнкерской, то есть военной школы имени Богдана Хмельницкого под командованием опытного ветерана первой мировой Аверкия Гончаренко.

В целом – примерно 600 совсем молодых бойцов, к которым впоследствии присоединились еще несколько десятков из свободных казачьих отрядов.

Они начали подготовку позиций, организовав примитивные окопы, которые могли защитить от пуль лежащего. У украинцев были лишь 16 пулеметов, одна пушка и мало патронов.

Аверкий Гончаренко командовал силами УНР в бою под Крутами / Скриншот из программы

Неравные бои и измена

Большевистские отряды численностью превосходили защитников Крут по крайней мере в 5 раз. Михаил Муравьев даже не пытался придумать эффективную стратегию взятия станции, а просто бросал одну за другой волны своих красногвардейцев под пули. Аверкий Гончаренко впоследствии будет вспоминать, что большевики пренебрегали даже самыми примитивными средствами безопасности, идя как на убой.

Отражать эти атаки украинцам успешно удавалось больше десяти часов. Впрочем, еще более серьезные проблемы возникли за спиной. В Нежине полк с гордым названием имени Тараса Шевченко, что до того просто отказывался выступить против большевиков, решил вообще перейти на сторону последних. Понимая неизбежность удара в спину, Аверкий Гончаренко решил отступить с Крут.

Плен у большевиков, пытки и расстрел

Впрочем, в сумерках одна чета из студенческого куреня заблудилась и попала в плен большевиков. Примерно 30 юношей сначала стали жертвами пыток, а впоследствии попали под расстрел. Так красногвардейцы мстили за свои потери на станции – примерно 300 захватчиков сложили головы под Крутами. Перед тем, как отдать жизнь, 20-летний украинский гимназист Григорий Пипский начал петь "Ще не вмерла Украина" – и остальные ребята поддержали его.

Григорий Пипский – один из казненных под Крутами студентов / Скриншот из программы

Им удалось сделать необходимое – приостановить наступление большевиков

Несмотря на отступление, несколько сотен юношей смогли сделать под Крутами именно то, что требовалось – приостановить наступление войск Муравьева. Значительная часть тех, кто воевал на станции, вскоре присоединится к гайдамацкому кошу Слободской Украины Симона Петлюры и поможет подавить большевистское восстание в Киеве. Все это даст необходимое время для того, чтобы власть УНР смогла подписать Брестский мир с центральными странами, что впервые за несколько веков даст Украине правовой статус на международной арене.

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Сам же бой под Крутами станет военной легендой, настоящая ценность которой будет ощутима спустя много лет после. В конце концов, благодаря именно таким примерам у современной российской агрессии в Украине нет ни шанса на успех.