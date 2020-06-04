Первая мировая война – одна из величайших трагедий в истории человечества. Впрочем, ужасной ценой множества жизней она стала и источником возможностей на лучшее будущее для тех, кто все же пережил этот ад. Воспользоваться случаем попробовали и украинцы, большая часть которых была подданными Российской империи, что конечно и без Первой мировой – сомнительное удовольствие.

Не удивительно, что жить по-новому люди хотели подальше от тех, кто организовал это месиво – императоров, королей, царей, султанов. Монархии, империи начали рушиться, а недавно составлявшие их народы доставали с чердаков собственные флаги.

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Создание Украинской Центральной Рады. Процесс пошел

Итак февраль – март 1917 года. Первая мировая еще продолжается, а в упомянутой империи происходит изменение ориентации, то бишь ориентиров. Царь Николай II отрекается от престола и "рулить" страной с одной стороны берется временное правительство со светлыми мечтами о демократии, а с другой – голову поднимают так называемые Советы рабочих и солдатских депутатов. К чему в итоге "дорулятся" последние, вы, конечно, знаете. Так или иначе ситуацией пользуются и в Украине.

Менее чем за 2 недели после отречения Николая, в Киеве провозглашают Украинскую Центральную Раду – сначала просто представительный орган партий города.



В марте 1917 года была провозглашена УЦР / Скриншот

Еще за несколько дней проходит 100-тысячная манифестация, где уже во весь голос звучат призывы к автономии Украины – процесс пошел.



Манифестация в 100 тысяч украинцев / Скриншот

Похожие митинги прошли и в других украинских городах:

Чернигове,

Харькове,

Полтаве,

Одессе,

Николаеве.

Впоследствии были сложные переговоры с российским Временным правительством, провозглашение автономии и ее отмена. И даже внутренние вооруженные противостояния между теми, кто хотел независимости здесь и сейчас, и Центральной Радой, что вела себя неторопливо и умеренно.

Создание Украинской Народной Республики. Возмущение Ленина

Наконец, пока тут разбирались, кто какую и когда хочет Украину, в Петрограде (современный Санкт-Петербург) состоялась знаменитая Октябрьская революция. К власти дорвались большевики с Владимиром Лениным во главе. С этими "неадекватами" уже ни о каких переговорах речь не шла.

Своим Третьим Универсалом Центральная Рада таки провозгласила создание Украинской Народной Республики и ее автономию.



В 1917 году была провозглашена УНР / Скриншот

Ленину и компании это не очень понравилось, потому как и их потомки, вместо того, чтобы разбираться с собственными проблемами, они решили создать проблемы соседям. Популизм и пропаганда дали большевикам не мало сторонников в Украине, поэтому сначала они попытались повторить в Киеве петроградский сценарий переворота.

Наступление большевиков. Первый серьезный военный успех восстановленного украинского государства

Менее чем через месяц после провозглашения УНР, большевики смогли мобилизовать посреди столицы Украины 7 тысяч бойцов из бывших воинов русской имперской армии и красногвардейских добровольцев. Они должны были захватить стратегически важные объекты столицы 30 ноября и затем взять контроль над Киевом.



Большевики должны были захватить Киев / Скриншот

Однако в Центральной Раде узнали об этих планах. Первая украинская Сердюцкая дивизия, насчитывавшая 12 тысяч воинов, окружила большевистские отряды и разоружила их без единого выстрела. Российских солдат, планировавших участие в мятеже, отправили домой. По сути, это стало первым серьезным военным успехом только что восстановленного украинского государства. Практически в то же время были разоружены большевистские отряды в еще нескольких городах.



12 тысяч воинов окружили большевистские отряды и разоружили их без единого выстрела / Скриншот

Та же участь постигла и второй корпус российской армии, который имел целью пробиться в Киев по железной дороге. Этого, увы, не хватило, чтобы успокоить россиян. Уже скоро начнется полномасштабная первая советско-украинская война. Где успехов у УНР будет на самом деле больше, чем принято считать.