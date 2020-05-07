Как украинцы пытались остановить российскую армию в Первой мировой войне

Летом 1916 года первая мировая война даже не приближалась к своему завершению. В северном море как раз происходила самое большое в истории человечества морское сражение.

Неподалеку от Ютландского полуострова сошлись 249 боевых кораблей британского и немецкого флотов. На сухопутном западном фронте союзники начинали масштабную наступательную операцию на реке Сомма, где британцы впервые применяют танки. Австро-венгерские войска взамен громят итальянскую армию, существование которой вообще оказывается на волоске. Об этом говорится в программе "Нации героев" на 24 канале.

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Чтобы отвлечь хотя бы часть австрийской армии из Италии, последняя просит Россию начать активные наступательные действия на восточном фронте войны. Поэтому Украина снова становится театром масштабных боевых действий. Российская армия начинает так называемый Брусиловский прорыв, который первоначально назывался Луцким прорывом, но затем был переименован по фамилии генерала Алексея Брусилова.



Алексей Брусилов / Скриншот из видео

Российские войска растянули фронт, начиная от Луцка до Черновцов, и готовили атаки сразу в нескольких местах. Один из ударов был нацелен на городок Бережаны в современной тернопольской области, за которым открывалась дорога на Львов.



План атаки / Скриншот из видео

Командование австро-венгерской и немецкой армий оказалось не готовым к такому сценарию, ведь они были убеждены в том, что русское войско далеко не в том состоянии, чтобы начинать массированную атаку. Поэтому пришлось срочно тушить пожары на разных участках фронта. Легион украинских сечевых стрельцов оказался среди тех, кому досталось задание остановить прорыв на упомянутые Бережаны.

Первые столкновения

Усусы закрепились на горе Лисони в нескольких километрах от города. Первые столкновения произошли здесь 12 августа и именно сечевым стрельцам пришлось отражать атаку, с чем они не без потерь, но все же успешно справились. После этого началась характерная для первой мировой позиционная война в окопах, а уже в конце лета российские войска вновь перешли в наступление. И на этот раз успешное.



Война в окопах / Скриншот из видео

В трехдневном бою россиянам удалось разбить защитников горы. Усусы потеряли пленными и убитыми десятки старшин и рядовых стрельцов. Впрочем, закрепиться на Лысоне россиянам не удалось.

Второй шалаш украинских сечевых стрельцов возглавил контратаку австро-венгерско-германских сил, благодаря которой удалось отбить все укрепленные позиции на горе. То, что сейчас мы можем вместить в несколько предложений, на самом деле было несколькочасовым боем. Стрельцам приходилось пробиваться к вражеским позициям сквозь постоянный артилерийний огонь, а затем довершать дело в ближнем бою.



Штурмовая бригада стрельцов / Скриншот из видео

Отбитие Лысони далось УСС дорогой ценой, впрочем и это еще был не конец. В конце сентября, то есть через полтора месяца после начала этого противостояния, российская армия начала масштабный штурм. Получив перед тем подкрепление, в частности из 150 орудий, россияне начали артобстрел по всем позициям врага, после чего перешли в наступление.

Россияне разбили венгерский полк и турецких стрелков, которых незадолго до того перебросили для помощи на этом участке фронта. Украинские сечевые стрельцы оказались в окружении и дрались практически до последнего бойца. Именно это позволило австро-венгерскому командованию подтянуть резервы и остановить продвижение русской армии.

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Однако этот успех дался усусам очень дорогой ценой. 81 стрелок погиб, почти триста получили ранения и столько же попали в плен. В то же время россияне потеряли на Лысони от 15 до 25 тысяч солдат и в итоге так и не смогли там закрепиться, вскоре снова потеряв высоту.

Для Легиона УСС эти бои едва не стали последними в истории, впрочем благодаря работе Вышкола, усусы смогли восстановить личный состав, который уже совсем скоро сыграет ключевую роль в украинской революции, но об этом уже в другой раз.