Як українці намагалися зупинити російську армію у Першій світовій війні

На літо 1916 року перша світова війна навіть не наближалася до свого завершення. У північному морі якраз відбувалася найбільше в історії людства морська битва.

Неподалік Ютландського півострова зійшлися 249 бойових кораблів британського і німецького флотів. На сухопутному західному фронті союзники розпочинали масштабну наступальну операцію на річці Сомма, де британці вперше застосовують танки. Австро-угорські війська натомість громлять італійську армію, існування якої взагалі опиняється на волосині. Про це йдеться у програмі "Нації героїв" на 24 каналі.

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Аби відволікти бодай частину австрійської армії з Італії, остання просить Росію розпочати активні наступальні дії на східному фронті війни. Тож Україна знову стає театром масштабних бойових дій. Російська армія починає так званий Брусиловський прорив, що спочатку називався Луцьким проривом, та потім перейменований за прізвищем генерала Олексія Брусилова.



Олексій Брусилов / Скриншот з відео

Російські війська розтягнули фронт аж від Луцька до Чернівців і готували атаки одразу в кількох місцях. Один з ударів був націлений на містечко Бережани в сучасній тернопільській області, за яким відкривалася дорога на Львів.



План атаки / Скриншот з відео

Командування австро-угорської та німецької армій виявилося не готовим до такого сценарію, адже вони були переконані в тому що російське військо далеко не в тому стані щоб починати масовану атаку. Тому довелося терміново гасити пожежі на різних ділянках фронту. Легіон українських січових стрільців опинився серед тих, кому дісталося завдання зупинити прорив на згадані Бережани.

Перші зіткнення

Усуси закріпилися на горі Лисоні за кілька кілометрів від міста. Перші зіткнення відбулися тут 12 серпня і саме січовим стрільцям довелося відбивати атаку, з чим вони не без втрат та все ж успішно впоралися. Після цього розпочалася характерна для першої світової позиційна війна в окопах, а вже наприкінці літа російські війська знову перейшли у наступ. І цього разу успішний.



Війна в окопах / Скриншот з відео

У триденному бою росіянам вдалося розбити захисників гори. Усуси втратили полоненими та убитими десятки старшин і рядових стрільців. Утім закріпитися на Лисоні росіянам не вдалося.

Другий курінь українських січових стрільців очолив контратаку австро-угорсько-німецьких сил, завдяки якій вдалося відбити усі укріплені позиції на горі. Те що нині ми можемо вмістити у кілька речень, насправді було кількагодинним боєм. Стрільцям доводилося пробиватися до ворожих позицій крізь постійний артилерійний вогонь, а згодом довершувати справу у ближньому бою.



Штурмова бригада стрільців / Скриншот з відео

Відбиття Лисоні далося УСС дорогою ціною, утім і це ще був не кінець. Наприкінці вересня, тобто за півтора місяця після початку цього протистояння російська армія почала наймасштабніший штурм. Отримавши перед тим підкріплення, зокрема зі 150 гармат росіяни почали артобстріл по усіх позиціях ворога, після чого перейшли у наступ.

Росіяни розбили угорський полк та турецьких стрільців, яких незадовго до того перекинули для допомоги на цій ділянці фронту. Українські січові стрільці опинилися в оточенні і билися практично до останнього бійця. Саме це дозволило австро-угорському командуванню підтягнути резерви і зупинити просування російської армії.

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Проте цей успіх дався усусам дуже дорогою ціною. 81 стрілець загинув, майже триста отримали поранення і стільки ж потрапили до полону. Водночас росіяни втратили на Лисоні від 15 до 25 тисяч солдатів і в підсумку так і не змогли там закріпитися, незабаром знову втративши висоту.

Для Легіону УСС ці бої ледь не стали останніми в історії, утім завдяки роботі Вишколу, усуси змогли відновити особовий склад, який вже зовсім скоро зіграє ключову роль в українській революції, та про це вже іншого разу.