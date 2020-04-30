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      Как выиграть информационную войну: актуальный рецепт 100-летней давности

      Нация героев - Читати новину українською

      Украинские сечевые стрельцы – это воинское формирование, которое еще 100 лет назад вело успешную информационную войну и это едва не единственная армия мира, которая открывала школы. Поэтому как создавали себе имидж запорожцы – читайте дальше.

      Еще в начале создания Украинских сечевых стрельцов, а это Первая мировая, наши командиры понимали, что в войнах побеждают не только на поле боя. Воевать надо и за умы и сердца земляков. Поэтому в 1915 году создают подразделение Прессовая квартира УСС. Об этом говорится в программе "Нации героев" на 24 канале.

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      Собирают туда добровольцев историков, поэтов, композиторов, художников, журналистов. С одной стороны большинство из них на уровне с остальными стрелками принимает непосредственное участие в боевых операциях, а с другой воюет еще и на другом фронте.

      Логика командования такова: следует документировать ход боев, оставить в истории лица героев и поднимать боевой дух. А кроме того надо подготовить людей к тому, чтобы после войны строить собственное государство.

      Создание Прессовой квартиры

      Поэтому Прессовая квартира прибегает к беспрецедентному шагу – открывает стрелковую гимназию и школу. Только на одной Волыни таких народных школ основано больше чем 150. Основывают также библиотеки и курсы для неграмотных.

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      То же творческое подразделение рисует герб и флаг Украинских сечевых стрельцов, их освящает митрополит Андрей Шептицкий. А еще Прессовая квартира украинизовывает униформу: шапка отныне стала мазепинкой, а китель получил совершенно иной крой, чем в австро-венгерской армии.

      Андрей Шептицький
      Андрей Шептицкий / Архивное фото

      Фотографии и картины

      Народ должен знать своих героев, тогда уровень доверия значительно выше, поэтому нашли фотографов, чтобы вести фотоархив и художников. Живописец и доброволец Осип Курилас рисовал больше чем 200 портретов стрелков, больше всего полковников, сотников и хорунжих, а художники Юлиан Буцманюк и Иван Иванец создавал батальные полотна. А еще рисовали быт сечевиков.


      Осип Курилас за работой / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"

      Большинство этих произведений советская власть впоследствии провозгласила идеологически вредными и сожгла в 50-х годах. Некоторые картины к нам таки дошли благодаря тому, что запорожцы успели растиражировать изображение на открытках и распространить между населением.

      січові стрільці
      Открытки Осипа Куриласа / Коллаж 24 канала

      Периодика

      В Прессовой квартире без преувеличения формировалось, то бишь возрождалось, национальное сознание. Писатели и журналисты издавали газеты и журналы. В частности, большую популярность имели юмористические издания "Самохотник", то есть доброволец и "Самопал" с пометкой "выходит, когда хочет". Там воины видели карикатуры на себя со своих командиров и читали сатиру на политические события. Журналы рисовали от руки, потом тиражировали.

      самохотник
      Журнал "Самохотник" / Фото из просторов интернета

      Одно дело, когда мы читаем сухие факты из истории, совсем другое впечатление, когда слышим истории живых людей, их чувства и мысли. Именно тем занимались поэты и композиторы в Прессовой квартире сечевиков – пиарили своих героев.

      Песни и марши

      В УСС рождались марши и песни, которые сейчас мы считаем народными, но на самом деле они стрелковые. Одни были патриотические, с ними воины шли в бой, другие – вполне приземленные. Например, Роман Купчинский написал песню о любовных похождениях некоего хорунжего Осипа, который якобы крутил голову девушкам во многих городах, где проходила их сотня. Тексты также писали Осип Назарук, автор повести о жене султана Роксолане, Левко Липкий и немало известных литераторов.

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      Уже тогда они знали, что такое арттерапия, лечение искусством. Потому что для раненых сечевиков и тех, кто уже не мог воевать, создали театр. Также в тылу имели собственный оркестр.

      Войны ведут не только штыками, и мы в условиях современной войны, таки часто проигрываем на ее информационном фронте. Хотя по методичкам далеко идти не надо, можно взглянуть, как это успешно делали 100 лет назад Украинские сечевые стрельцы. 

      Автор: Виталий Гливинский
      Теги: Новости Украины История Нация героев
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