Как выиграть информационную войну: актуальный рецепт 100-летней давности

Украинские сечевые стрельцы – это воинское формирование, которое еще 100 лет назад вело успешную информационную войну и это едва не единственная армия мира, которая открывала школы. Поэтому как создавали себе имидж запорожцы – читайте дальше.

Еще в начале создания Украинских сечевых стрельцов, а это Первая мировая, наши командиры понимали, что в войнах побеждают не только на поле боя. Воевать надо и за умы и сердца земляков. Поэтому в 1915 году создают подразделение Прессовая квартира УСС. Об этом говорится в программе "Нации героев" на 24 канале.

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Собирают туда добровольцев историков, поэтов, композиторов, художников, журналистов. С одной стороны большинство из них на уровне с остальными стрелками принимает непосредственное участие в боевых операциях, а с другой воюет еще и на другом фронте.

Логика командования такова: следует документировать ход боев, оставить в истории лица героев и поднимать боевой дух. А кроме того надо подготовить людей к тому, чтобы после войны строить собственное государство.

Создание Прессовой квартиры

Поэтому Прессовая квартира прибегает к беспрецедентному шагу – открывает стрелковую гимназию и школу. Только на одной Волыни таких народных школ основано больше чем 150. Основывают также библиотеки и курсы для неграмотных.

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То же творческое подразделение рисует герб и флаг Украинских сечевых стрельцов, их освящает митрополит Андрей Шептицкий. А еще Прессовая квартира украинизовывает униформу: шапка отныне стала мазепинкой, а китель получил совершенно иной крой, чем в австро-венгерской армии.



Андрей Шептицкий / Архивное фото

Фотографии и картины

Народ должен знать своих героев, тогда уровень доверия значительно выше, поэтому нашли фотографов, чтобы вести фотоархив и художников. Живописец и доброволец Осип Курилас рисовал больше чем 200 портретов стрелков, больше всего полковников, сотников и хорунжих, а художники Юлиан Буцманюк и Иван Иванец создавал батальные полотна. А еще рисовали быт сечевиков.



Осип Курилас за работой / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"

Большинство этих произведений советская власть впоследствии провозгласила идеологически вредными и сожгла в 50-х годах. Некоторые картины к нам таки дошли благодаря тому, что запорожцы успели растиражировать изображение на открытках и распространить между населением.



Открытки Осипа Куриласа / Коллаж 24 канала

Периодика

В Прессовой квартире без преувеличения формировалось, то бишь возрождалось, национальное сознание. Писатели и журналисты издавали газеты и журналы. В частности, большую популярность имели юмористические издания "Самохотник", то есть доброволец и "Самопал" с пометкой "выходит, когда хочет". Там воины видели карикатуры на себя со своих командиров и читали сатиру на политические события. Журналы рисовали от руки, потом тиражировали.



Журнал "Самохотник" / Фото из просторов интернета

Одно дело, когда мы читаем сухие факты из истории, совсем другое впечатление, когда слышим истории живых людей, их чувства и мысли. Именно тем занимались поэты и композиторы в Прессовой квартире сечевиков – пиарили своих героев.

Песни и марши

В УСС рождались марши и песни, которые сейчас мы считаем народными, но на самом деле они стрелковые. Одни были патриотические, с ними воины шли в бой, другие – вполне приземленные. Например, Роман Купчинский написал песню о любовных похождениях некоего хорунжего Осипа, который якобы крутил голову девушкам во многих городах, где проходила их сотня. Тексты также писали Осип Назарук, автор повести о жене султана Роксолане, Левко Липкий и немало известных литераторов.

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Уже тогда они знали, что такое арттерапия, лечение искусством. Потому что для раненых сечевиков и тех, кто уже не мог воевать, создали театр. Также в тылу имели собственный оркестр.

Войны ведут не только штыками, и мы в условиях современной войны, таки часто проигрываем на ее информационном фронте. Хотя по методичкам далеко идти не надо, можно взглянуть, как это успешно делали 100 лет назад Украинские сечевые стрельцы.