Восстание, которое напугало захватчиков: чем на самом деле была Колиивщина

Украинцы любят воевать. Когда кто-то пытался насаждать свою волю извне, он неизменно сталкивался с восстаниями. Так было и на Правобережной Украине в 1768 – 1769 годах с национально-освободительным движением Колиивщина.

Даже среди современных украинцев движение Колиивщина вызывает двоякое отношение. Впрочем, именно оно не дало уничтожить память об успехах революции Богдана Хмельницкого, хоть их и разделяло более 100 лет. А потом уже память о самой Колиивщине не дала будущим поколениям украинцев забыть об идее собственного государства.

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Как появилось движение Колиивщина

Речь Посполитая, которая все же смогла выдрать кусок Украины у преемников Хмельницкого, очевидно стремясь предотвратить даже мысли о чем-то похожем на восстание Богдана, устроила здесь отборный террор по национальному и религиозному принципу. Это, конечно, не могло долго оставаться без ответа и спровоцировало Гайдамацкое движение – фактически партизанскую войну, длившуюся на большинстве территории Правобережья несколько десятилетий. А ее пиком собственно и стала Колиивщина.



Колиивщина / Фрагмент картины Олега Шупляка

Тот момент, когда в борьбу массово и открыто вступили профессиональные военные –запорожские и надворные казаки.

Кто такие надворные казаки?Они воевали в частных армиях магнатов Речи Посполитой, где проходили так называемую службу колейную. Именно от этого происходит слово Колиивщина, убеждают современные украинские историки.

Теория же о том, что название восстания пошло от тех, кто колол свиней, и намекало на особую жестокость гайдамаков, потеряло актуальность. Хотя жестокости, конечно, тоже хватало. Гайдамаки, мягко говоря, не жалели тех, кто еще вчера вел себя с ними как с мусором.

К чему стремились колиивцы

Что вот отличает Колиивщину от большинства других гайдамацких движений – это не просто желание справедливости и мести, но и четкое видение собственной государственности. Колиивцы стремились изгнать захватчиков и восстановить Гетманщину – государство, созданное Богданом Хмельницким.

Возглавил движение Максим Зализняк, под руководством которого повстанцы захватили несколько городов современных Киевской и Черкасской областей и подобрались к Умани. Взятие последней в 1768 году, пожалуй, самый известный эпизод восстания и при этом наиболее окутанный мифами.



Максим Зализняк

Как гайдамаки взяли Умань

Узнав о том, что гайдамаки направляются на Умань, польские руководители города приказали надворным казакам Ивана Гонты подготовить засаду. Последние же полным составом поддержали повстанцев, перейдя на их сторону. А уже в первую ночь после того как объединенное войско взяло Умань в осаду, все украинское население покинуло город и тоже присоединилось к гайдамакам. Гонта и Зализняк предлагали остальным горожанам – полякам и евреям – капитулировать с гарантиями безопасности, но те отказались, после чего начался штурм.

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Осознав собственную неспособность долго удерживать оборону руководители Умани таки попытались сдаться. Впрочем, нападение охранников городских ворот на Гонту, который был парламентарием от повстанцев, спровоцировало последних. Гайдамаки ворвались в город и уничтожили значительную часть его населения, в частности мирного.

Справка. Большинство украинских историков сейчас сходятся во мнении, что данные о нескольких тысячах гражданских жертв в Умани откровенно преувеличены. Ссылаясь, в частности, на тогдашние переписи еврейского населения. К тому же есть свидетельства о том, что Иван Гонта лично спас от гибели немало женщин и детей.

После взятия города Максима Зализняка избрали гетманом, Гонту – полковником. Казаки начали налаживать административный контроль на завоеванных землях. Восстание набирало обороты, а остановилось лишь из-за неожиданной необходимости воевать на два фронта.

Помочь Речи Посполитой решили в Москве. Именно московские войска обманом захватили в плен Зализняка и Гонту. Первого после пыток сослали в Сибирь, другого казнили, как и большинство повстанцев. Показательные казни поляки устроили в нескольких городах Украины.

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Колиивщина была последней попыткой возродить государство Богдана Хмельницкого. И пусть она провалилась, но все же стала еще одним необходимым шагом к тому, чтобы Украина таки получила свою независимость. Пусть даже через более 200 лет.