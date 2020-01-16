Впечатляющая история битвы под Конотопом

В какой-то момент нашей истории стало модным критиковать Богдана Хмельницкого за союз с Московским царством в ходе освободительной войны против Речи Посполитой. Однако он сделал то, что считал лучшим путем для сохранения независимости. После смерти великого гетмана против московитов боролся Иван Выговский. Во главе с ним украинцы уверенно победили армию Московского царства в битве под Конотопом.

Параллели с современной ситуацией в Украине

Вам не показалось, что песня из-за бугра не меняется уже четвертый век? Историю следует помнить хотя бы для того, чтобы не прыгать по знаменитым метафорическим граблям. И если есть какой-то урок, который наша нация за несколько веков казалось бы должна изучить, то это свести к минимуму официальные отношения со своим северо-восточным соседом.

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Мы далеки от того, чтобы кричать, что здесь кто-то хороший, а там кто-то плохой. Но если пазл не складывается, то зачем его заставлять. Русская историография постоянно создает из Хмельницкого образ объединителя народов. Еще при жизни гетмана Москва нарушила условия договора с Гетманщиной, подписав мир с Речью Посполитой. Зато чуть ли не сразу после смерти Богдана Хмельницкого, московиты бросились спасать "русский мир".



Богдан Хмельницкий

Борьба Ивана Выговского против Московского царства

Устроив интервенцию в Гетманщину, Московское царство приложилось к началу периода в украинской истории, который впоследствии окрестят Руиной. После смерти Хмельницкого булава досталась его соратнику Ивану Выговскому. Персонаж тоже не то, чтобы однозначен. Его часто критикуют за сильную пропольскую позицию.



Преемник Богдана Хмельницкого – гетман Иван Выговский

Впрочем, он по крайней мере пытался защитить автономию Гетманщины. Для этого, в частности, нужно было разобраться с огромной московской армией, которая уже успела захватить несколько украинских городов. В лучшем случае они до нитки грабили население, в худшем – вырезали всех на своем пути. Остановить "гастролеров" удалось под Конотопом.

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Город на тот момент трудно было назвать хорошо укрепленным. Несмотря на это, лишь четыре тысячи казаков под руководством полковника Григория Гуляницкого 70 дней удерживали защиту против московской армии, насчитывавшей около ста тысяч воинов под командованием одного из лучших царских полководцев того времени Алексея Трубецкого. Это дало Выговскому время собрать собственную армию, получив в частности поддержку от крымских татар и Речи Посполитой.



Город Конотоп

У московитов все равно было ощутимое преимущество в количестве, поэтому украинцы с союзниками прибегли к старому как мир маневру: неожиданно напали, наделали хаоса в лагере врага и отступили. Вдогонку Трубецкой отправил более 30 тысяч своих солдат, которые впоследствии успешно оказались в ловушке. Заманив эту часть войска на болотистую местность, сложную для маневрирования, казаки и татары напали на нее сразу с нескольких сторон, и буквально уничтожили.



Конотопская битва / Художник Артур Орльонов

Услышав о разгроме своих "коллег", та часть московского войска, которая оставалась неподалеку Конотопа, начала активно отступать из Украины. Вдогонку им бросились казаки, которые совсем недавно отсиживались в осажденном городе и, казалось бы, должны быть совсем истощенными. Но в то же время смогли отбить у захватчиков артиллерию, знамена, казну и часть обоза.

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Будущие политические ошибки и сложное геополитическое положение в Европе на тот момент не позволят ни Выговскому, ни его преемникам развить успех, добытый под Конотопом. Но это никоим образом не нивелирует ее. Уже тогда, более 350 лет назад, украинцы знали, в каком направлении стремятся двигаться.