Вражаюча історія битви під Конотопом

В якусь мить нашої історії стало модним критикувати Богдана Хмельницького за союз із Московським царством у ході визвольної війни проти Речі Посполитої. Однак він зробив те, що вважав найкращим шляхом для збереження незалежності. Після смерті великого гетьмана проти московитів боровся Іван Виговський. На чолі з ним українці впевнено перемогли армію Московського царства у битві під Конотопом.

Паралелі із сучасною ситуацією в Україні

Вам не здалося, що пісня з-за бугра не змінюється вже четверте століття? Історію варто пам'ятати хоча б для того, щоб не стрибати по знаменитих метафоричних граблях. І якщо є якийсь урок, який наша нація за кілька століть здавалося б мала вивчити, то це звести до мінімуму офіційні стосунки зі своїм північно-східним сусідом.

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Ми далекі від того, аби кричати, що тут хтось хороший, а там хтось поганий. Та якщо пазл не складається, то навіщо його силувати. Російська історіографія постійно створює з Хмельницького образ об'єднувача народів. Ще за життя гетьмана Москва порушила умови договору з Гетьманщиною, підписавши мир із Річчю Посполитою. Натомість ледь не одразу після смерті Богдана Хмельницького, московити кинулися рятувати "руський мір".



Богдан Хмельницький

Боротьба Івана Виговського проти Московського царства

Влаштувавши інтервенцію в Гетьманщину, Московське царство доклалося до початку періоду в українській історії, який згодом охрестять Руїною. Після смерті Хмельницького булава дісталася його соратнику Івану Виговському. Персонаж теж не те, щоб однозначний. Його часто критикують за сильну пропольську позицію.



Наступник Богдана Хмельницького – гетьман Іван Виговський

Втім, він принаймні намагався захистити автономію Гетьманщини. Для цього, зокрема, потрібно було розібратися з величезною московською армією, яка вже встигла захопити кілька українських міст. У кращому разі вони до нитки грабували населення, в гіршому – вирізали всіх на своєму шляху. Зупинити "гастролерів" вдалося під Конотопом.

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Місто на ту мить важко було назвати добре укріпленим. Попри це, лише чотири тисячі козаків під орудою полковника Григорія Гуляницького 70 днів утримували захист проти московської армії, яка налічувала майже сто тисяч вояків під командуванням одного із найкращих царських полководців того часу Алєксєя Трубєцкого. Це дало Виговському час зібрати власну армію, отримавши зокрема підтримку від кримських татар і Речі Посполитої.



Місто Конотоп

У московитів все одно була відчутна перевага у кількості, тож українці зі союзниками вдалися до старого як світ маневру: несподівано напали, наробили хаосу в таборі ворога і відступили. Навздогін Трубєцкой відправив понад 30 тисяч своїх солдатів, які згодом успішно опинилися у пастці. Заманивши цю частину війська на болотисту місцевість, складну для маневрування, козаки й татари напали на неї одразу з кількох боків, та буквально знищили.



Конотопська битва / Художник Артур Орльонов

Почувши про розгром своїх "колег", та частина московського війська, що залишалася неподалік Конотопа, почала активно відступати з України. Навздогін їм кинулися козаки, які зовсім нещодавно відсиджувалися в оточеному місті і, здавалося б, мали бути зовсім виснаженими. Та натомість змогли відбити у загарбників артилерію, знамена, скарбницю і частину обозу.

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Майбутні політичні помилки та складне геополітичне становище в Європі на ту мить не дозволять ні Виговському, ні його наступникам розвинути успіх, здобутий під Конотопом. Та це жодним чином не нівелює її. Вже тоді, понад 350 років тому, українці знали, в якому напрямі прагнуть рухатися.