Перемоги української армії: Батіг

Програвати – не соромно. Поразки, звісно, різні бувають, але соромно відмовитися продовжувати через страх, лінь, невпевненість. Наша нація давно вивчила цей урок, інакше зараз історії були б зовсім інші. Битва під Батогом – це саме про не здаватися і продовжувати боротьбу.

Козацько-селянське військо громило армію Речі Посполитої на всій території України, і досягнуло визнання цих земель автономними. Мова про українську державу вперше зайшла за майже триста років після занепаду Галицько-Волинського королівства. Протягом війни кілька разів перевага українців була настільки відчутною, що Хмельницький мав підстави планувати вторгнення углиб Польщі. Цим він би зміг перевернути всю майбутню історію України.

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Втім, його стримав головний союзник – кримський хан, без кінноти якого, всі перемоги Богдана навряд чи були б можливими. Занадто сильне зміцнення України було не вигідним ханству. З не до кінця зрозумілих причин татари відступили під час бою під Берестечком, що призвело до першої значної поразки українців у цій війні.



Кримський хан Іслям ІІІ Ґерай

Це могло перекреслити все, чого добилися повстанці за три роки. І ось нарешті починається обіцяна історія про те, що не можна здаватися. Майже одразу після невдачі під Берестечком, Хмельницький взяв реванш біля Білої Церкви, що не дало Речі Посполитій повернути повний контроль над Україною. Втім, ресурсів на миттєвий масштабний удар у відповідь не було. Довелося взяти паузу майже на рік.



Потужна перемога козаків у новій битві проти поляків

Ще одного союзника гетьман знайшов у Молдові, домовившись про династійний шлюб свого сина Тиміша з донькою тамтешнього господаря Василя Лупула Розандою. Через Молдову Хмельницький сподівався вийти на прямий контакт з Османською імперією, в якої та була у васальній залежності.



Тиміш Хмельницький і його дружина Розанда

Однак Лупул не поспішав виконувати угоду, тож гетьман відправив сина із невеликим загоном, щоб розв'язати це питання. Уряду Речі Посполитої не сподобалася можливість такого альянсу, і вони спорядили 20-тисячне військо, яке стало табором на шляху Тиміша. Проте тато не дозволив ображати сина.



Богдан Хмельницький

Скориставшись тим, що поляки чекали в гості лише невеликий загін козаків, основні сили Хмельницького-старшого змогли непомітно підібратися до ворога. Після кількох кавалерійських сутичок між поляками та союзними козакам татарами, запоріжці повністю оточили табір, і незабаром почали повномасштабний штурм.

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Частина військ Речі Посполитої спробувала втекти, утім командування армії наказало стріляти в спину дезертирам. Доля одних та інших не надто відрізнялася. Козаки й татари увірвалися до табору одразу з кількох напрямків. Одну з важливих ролей у цій битві зіграла козацька кіннота на чолі з Іваном Богуном.



Іван Богун

Бій, хоча більш влучно назвати це побоїщем, тривав майже цілий день. Прагнучи помститися за поразку під Берестечком, козаки не шкодували нікого. Річ Посполита втратила вісім тисяч вояків убитими. Сучасники прирівнюють перемогу Хмельницького до легендарного успіху карфагенського полководця Ганнібала в бою проти римлян під Каннами.

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Важливо те, що цей успіх повернув українцям стратегічну перевагу у війні. І хоча до її завершення ще було далеко, вже всій Європі доводилося зважати на Гетьманщину як на серйозну та незалежну силу.