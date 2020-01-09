Победы украинской армии: Батог

Проигрывать – не стыдно. Поражения, конечно, разные бывают, но стыдно отказаться продолжать из-за страха, лени, неуверенности. Наша нация давно выучила этот урок, иначе сейчас истории были бы совсем другие. Битва под Батогом – это именно про не сдаваться и продолжать борьбу.

Казацко-крестьянское войско громило армию Речи Посполитой на всей территории Украины, и достигло признания этих земель автономными. Речь об украинском государстве впервые зашла за почти триста лет после упадка Галицко-Волынского королевства. В течение войны несколько раз преимущество украинцев было настолько ощутимым, что Хмельницкий имел основания планировать вторжение вглубь Польши. Этим он бы смог перевернуть всю будущую историю Украины.

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Впрочем, его сдержал главный союзник – крымский хан, без конницы которого, все победы Богдана вряд ли были бы возможными. Слишком сильное укрепление Украины было не выгодным ханству. По не до конца понятным причинам татары отступили во время боя под Берестечком, что привело к первому значительному поражению украинцев в этой войне.



Крымский хан Ислям III Герай

Это могло перечеркнуть все, чего добились повстанцы за три года. И вот наконец начинается обещанная история о том, что нельзя сдаваться. Почти сразу после неудачи под Берестечком, Хмельницкий взял реванш у Белой Церкви, что не позволило Речи Посполитой вернуть полный контроль над Украиной. Впрочем, ресурсов на мгновенный масштабный ответный удар не было. Пришлось взять паузу почти на год.



Мощная победа казаков в новой битве против поляков

Еще одного союзника гетман нашел в Молдове, договорившись о династийном браке своего сына Тимоша с дочерью тамошнего хозяина Василия Лупула, Розандой. Через Молдову Хмельницкий надеялся выйти на прямой контакт с Османской империей, у которой та была в вассальной зависимости.



Тимош Хмельницкий и его жена Розанда

Однако Лупул не спешил выполнять соглашение, поэтому гетман отправил сына с небольшим отрядом, чтобы решить этот вопрос. Правительству Речи Посполитой не понравилась возможность такого альянса, и они снарядили 20-тысячное войско, которое стало табором на пути Тимоша. Однако отец не позволил оскорблять сына.



Богдан Хмельницкий

Воспользовавшись тем, что поляки ждали в гости только небольшой отряд казаков, основные силы Хмельницкого-старшего смогли незаметно подобраться к врагу. После нескольких кавалерийских столкновений между поляками и союзными казакам татарами, запорожцы полностью окружили лагерь, и вскоре начали полномасштабный штурм.

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Часть войск Речи Посполитой попыталась убежать, однако командование армии приказало стрелять в спину дезертирам. Судьба одних и других не слишком отличалась. Казаки и татары ворвались в лагерь сразу с нескольких направлений. Одну из важных ролей в этой битве сыграла казацкая конница во главе с Иваном Богуном.



Иван Богун

Бой, хотя более метко назвать это побоищем, продолжался почти целый день. Стремясь отомстить за поражение под Берестечком, казаки не жалели никого. Речь Посполитая потеряла восемь тысяч воинов убитыми. Современники приравнивают победу Хмельницкого к легендарному успеху карфагенского полководца Ганнибала в бою против римлян под Каннами.

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Важно то, что этот успех вернул украинцам стратегическое преимущество в войне. И хотя до ее завершения еще далеко, уже всей Европе приходилось считаться с Гетманщиной как серьезной и независимой силой.