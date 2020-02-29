Таки герой, а не предатель: почему Мазепа перешел на сторону Швеции

Полтавская битва не просто изменила баланс сил в Европе, но и дала основания для проведения масштабного российского террора на территории Гетманщины. Но почему поражение под Полтавой в итоге стало для украинской истории не менее важным, чем некоторые победы – читайте в материале 24 канала.

Мазепа был еще совсем ребенком, когда войну за независимость начал Богдан Хмельницкий, и участия в ней не принимал. Впрочем, уже у его соратника и преемника – Петра Дорошенко – Иван успел стать доверенным лицом.

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К самому же Мазепе булава попала в руки, когда государство Хмельницкого уже окончательно поделили между собой Московское царство и Речь Посполитая. Поэтому он возглавил лишь так называемую Левобережную Украину, что жила под протекторатом восточного соседа.



Гетман Иван Мазепа

Незадолго после того, как Иван Степанович получил власть в свои руки, в Москве на трон полноценно уселся Петр, который впоследствии провозгласит себя первым российским императором. Впрочем, еще до этого украинский правитель успеет наладить с царем действительно хорошие отношения.

Петр І доверял гетману, прислушивался к нему в вопросах внешней политики и военных делах. Среди прочего, царь сделал Мазепу вторым кавалером ордена Андрея Первозванного. Все это позволило Мазепе хотя бы на время нормализовать ситуацию в Украине.

Он как-никак наладил экономику, социальную и культурную сферы. При этом, несмотря на формальный запрет внешних отношений, прописанный в соглашении с Москвой, Мазепа имел наработанные контакты со всеми главными государствами Европы того времени. И здесь мы наконец подбираемся к Полтаве.



Первый русский император Петр І

Отношения гетмана с царем хорошие, ситуация в Украине, скажем, не плохая. Чего ему вдруг захотелось предавать Петра? Хотя тут еще не мешало бы разобраться, кто кого на самом деле предал или подставил.

По сути, ресурсами с украинских земель и руками казацких полков, Петр Первый сумел захватить побережье Азовского моря и добиться отмены дани, которую Москва к тому времени еще вынуждена была платить Османской империи.

А сразу после этого царь превратил Украину в театр еще одной войны – Северной, решив откусить кусок Швеции. Последней на тот момент правил молодой монарх Карл XII, которого за серию успешных военных кампаний современники называли шведским Александром Македонским.



Король Шведской империи Карл XІІ

Чтобы обеспечить участие Москвы в этой войне, Петр выжал из Украины все до нитки, требуя все больше людей и ресурсов. Московиты не церемонясь грабили гражданское население, а отступая под натиском шведов еще и жгли все на своем пути.

Именно в такой ситуации Мазепе и пришлось принимать решение, что делать дальше. Чего ждать от продолжения сотрудничества с Москвой, не сложно было оценить уже тогда. В этом плане ничего не изменилось и по сей день. С другой стороны – союз со шведами, давал основания хотя бы надеяться на объединение Украины и будущую широкую автономию. Иван Мазепа выбрал второй вариант и перешел на сторону Карла XІІ.

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Проблема была в том, что вся эта история по понятным причинам происходила довольно хаотично и многим казацким старшинам Мазепа не успел объяснить ни своих действий, ни будущих планов. Как следствие, масса казаков осталась в армии Петра І.

Последний, узнав о действиях гетмана, выслал карательную экспедицию к резиденции Ивана Мазепы – Батурин, что в Черниговской области. Там были большие запасы продовольствия, и что даже главнее – оружие, которым украинцы планировали поддержать шведскую армию.



Цитадель крепости в Батурине

Батурин был хорошо укреплен и с большим гарнизоном: 7-8 тысяч казаков и 40 пушек. Город мог долго выдерживать блокаду. Однако предательство сотника Ивана Носа позволило московским войскам прорваться в крепость и буквально вырезать ее население. Не жалели никого.

В Батурине московиты убили 5-6 тысяч только гражданских, среди которых много детей. Оружие и артиллерия оказались в руках россиян и впоследствии это сыграло ключевую роль в битве под Полтавой. "Страшный царь жаден к крови в Украине" – так о трагедии написали тогдашние французские газеты.

Следовательно, союзное войско шведов, Мазепы и запорожских казаков кошевого Костя Гордиенко, оставшись без батуринских ресурсов, безуспешно попыталось штурмовать Полтаву, а затем рядом с городом приняло генеральную битву.



Битва под Полтавой, картина Пьер-Дениса Мартина

Армия Петра І в несколько раз превосходила войско Карла XII, которого еще и ранили перед главным боем и он не мог командовать армией. Победа русских была быстрой и разгромной. Мазепа вместе с Карлом смогли убежать, но вскоре гетман умер в молдавских Бендерах.

Русская церковь объявила ему анафему, Петр заставил уничтожить все портреты. Из-за этого мы до сих пор точно не знаем, как выглядел Мазепа. А террор против Украины с российской стороны стал нескрываемым.

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Оттуда начались и истории о малороссах и Украине как провинции "великой и могучей русской империи". Спровоцировали ли действия Мазепы такой ход истории или лишь ускорили этот сценарий – вопрос риторический.

Но с уверенностью можно говорить, что все действия гетмана были продиктованы интересами и желанием утверждения именно украинской нации.