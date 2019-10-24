Как украинцы поставили Москву на колени

Поставить Москву на колени пробовали многие, а удалось украинцам. Петр Конашевич-Сагайдачный – казацкий гетман, эффективный политик, крутой полководец и автор одного из самых успешных в истории военных походов на Московию.

Заварили кашу сами московские бояре, которые не справляясь с управлением своим государством, позвали управлять всем королевича Владислава – сына польского короля Сигизмунда.

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Пока Владислав паковал чемоданы в московском царстве все переигралось и на трон посадили первого из династии Романовых – Михаила. Поляки, правда, от идеи порулить на Востоке не отказались и вот тут на арену и вышли казаки.



Что известно о московском царе Михаиле Романове

На начало 17 века, когда происходила вся эта история, Запорожское войско уже называли едва ли не лучшей пехотой Европы. И это не выдумка – так утверждали европейские современники казаков.

Хотя формально территории Сечи и входили в Речь Посполитую, реально руководили эти ребята только сами собой. Поэтому полякам пришлось буквально просить казацкой помощи в походе на Москву.



Украинских казаков считали едва ли не лучшей европейской пехотой

Те согласились, выторговав взамен у короля расширение своих территорий, свободу православной веры и признание Речью Посполитой административной и судебной автономии Украины. Сагайдачный разработал план всего похода, в который взял с собой 20 тысяч казаков.

На Москву запорожцы и поляки пошли двумя разными путями. 7 июля 1618 года войско Петра Конашевича начало штурм первого серьезно укрепленного города на своем пути Ливны. Его захват не занял и дня.



Петр Конашевич-Сагайдачный

Следующие два с половиной месяца казаки, разделившись на несколько отрядов, захватывали один московский город за другим и громили местное войско практически в каждой схватке. Наконец в сентябре они отправились на соединение с польской армией уже непосредственно под Москвой.

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Для этого казакам предстояло пересечь реку Оку. Помешать переправе собиралось высланное царем войско во главе с князем Григорием Волконским. Впрочем, значительная часть его солдат дезертировала, едва узнав о том, что передовые отряды Сагайдачного высадились на их берегу.



Как воевода Волконский действовал пассивно и нерешительно

Следующим препятствием должны были стать шесть тысяч всадников под руководством боярина Василия Бутурлина. Но Сагайдачный в личной схватке свалил последнего с лошади, после чего казаки снова разбили врага. После этого началась длительная осада Москвы украино-польским войском.

Казаки кроме того отвечали еще и за постоянные рейды вокруг столицы для подрыва экономической ситуации в врага. Собственно, один из таких рейдов и стал ключом к завершению этой войны.



Казацкие рейды сыграли важную роль в войне

Запорожцы штурмовали стратегически важный и хорошо укрепленный город Калуга. Они быстро захватили местный посад – некий пригород – и заставили тамошний гарнизон наглухо закрыться в цитадели.

Как впоследствии напишет король Речи Посполитой Ян Собеский, этот маневр казаков буквально ужаснул московскую власть и побудил ее не только ускорить мирные переговоры, но и существенно уступить в них.

Ян Собеский, король Речи Посполитой

В итоге польская корона добилась едва ли не самого чувствительного успеха за время своего длительного противостояния с Москвой: последней пришлось вернуть захваченные ранее украинские и белорусские земли.

В частности Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские, а король Речи Посполитой оставил за собой право претендовать на царский трон.

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Некоторые современные историки выдвигают теории, что сам Сагайдачный настаивал на том, чтобы дожать противника и таки захватить Москву, и все же вынужден был отступить вместе с польской армией.

Так или иначе поход стал безусловным триумфом казачества, кроме выполнения своих требований и добытых трофеев, получило плату в 20 000 золотых и 7000 штук сукна.