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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Крымская операция украинской морской пехоты XVII века

      Нация героев 81 Читати новину українською

      Несмотря на то, что в искусстве чаще встретишь образ казака, неистово несущегося на коне, именно на воде запорожцы демонстрировали совершенную уникальность своей военной организации.

      А казацкие лодки – чайки – хоть и достигали почти двадцати метров в длину, но были значительно меньше своих постоянных соперников в Черном море – турецких галер.

      Важно! Как украинский военный гений "утер нос" московской армии

      А это означало, что своих оппонентов казаки видели значительно раньше, чем те замечали их. К тому же, атаки на галеры запорожцы планировали с подсолнечной стороны, поэтому заметить их раньше у врага не было ни единого шанса.

      Переваги козацького човна – чайки
      Преимущества казацкой лодки – чайки

      Как казаки разбивали вражеские суда? Одна чайка носом ломала весла галере с того борта, где у последней не было пушек, а другая сразу высаживала на турецкий корабль десант – чайка вмещала до семидесяти солдат и несколько фальконет (малокалиберных пушек – 24 канал).

      Казацкая лодка ко всему еще и имела два руля, что лишало ее необходимости разворачиваться и делало очень маневренной. Это позволяло среди прочего использовать тактику осиного роя, когда несколько чаек окружали и обстреливали галеру с разных сторон. Еще одна фишка казацкой морской пехоты – ночные атаки и диверсии.

      Следует знать: Как украинцы меняли ход европейской истории

      Какой гетман проводил успешные операции морской пехоты? А до максимума умение этих элитных войск довел не менее элитный полководец Петр Конашевич Сагайдачный.

      Петро Сагайдачний
      Петр Сагайдачный

      Победная битва за Кафу

      Он возглавил несколько сверхуспешных военных операций. Одна из важнейших – поход на Кафу. Началось все действо в июле 1616 года, вскоре после того, как Конашевича избрали гетманом войска запорожского. Он собрал в поход более ста чаек и шести тысяч казаков.

      К слову: "Величие русского народа": развенчиваем мифы

      Для начала эта компания разбила в Днепровско-Бугском лимане флотилию турецких галер. После этого часть войска Сагайдачный показательно отправил на Сечь с добытыми трофеями, а сам во главе с четырьмя тысячами казаков около недели скрывался рядом с Очаковом.

      Похід на Кафу / Ілюстрація
      Поход на Кафу / Иллюстрация

      Усыпив внимательность турок, гетман продолжил операцию. Ночью казацкая морская пехота десантировалась в Крыму и подошла к стенам своей главной цели – Кафы (ныне это украинский город Феодосия). Диверсионному отряду удалось перебраться через 13-метровые внешние стены, ликвидировать охрану и открыть ворота.

      Затем казаки захватили цитадель, взяли в городе много трофеев и, что самое главное, освободили несколько тысяч невольников, ведь Кафа была главным рынком торговли людьми в Крыму. По иронии судьбы пленных вернули на территорию Украины трофейными турецкими галерами.

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      Автор: Виталий Гливинский
      Теги: Новости Украины История Нация героев
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