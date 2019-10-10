Крымская операция украинской морской пехоты XVII века

Несмотря на то, что в искусстве чаще встретишь образ казака, неистово несущегося на коне, именно на воде запорожцы демонстрировали совершенную уникальность своей военной организации.

А казацкие лодки – чайки – хоть и достигали почти двадцати метров в длину, но были значительно меньше своих постоянных соперников в Черном море – турецких галер.

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А это означало, что своих оппонентов казаки видели значительно раньше, чем те замечали их. К тому же, атаки на галеры запорожцы планировали с подсолнечной стороны, поэтому заметить их раньше у врага не было ни единого шанса.



Преимущества казацкой лодки – чайки

Как казаки разбивали вражеские суда? Одна чайка носом ломала весла галере с того борта, где у последней не было пушек, а другая сразу высаживала на турецкий корабль десант – чайка вмещала до семидесяти солдат и несколько фальконет (малокалиберных пушек – 24 канал).

Казацкая лодка ко всему еще и имела два руля, что лишало ее необходимости разворачиваться и делало очень маневренной. Это позволяло среди прочего использовать тактику осиного роя, когда несколько чаек окружали и обстреливали галеру с разных сторон. Еще одна фишка казацкой морской пехоты – ночные атаки и диверсии.

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Какой гетман проводил успешные операции морской пехоты? А до максимума умение этих элитных войск довел не менее элитный полководец Петр Конашевич Сагайдачный.



Петр Сагайдачный

Победная битва за Кафу

Он возглавил несколько сверхуспешных военных операций. Одна из важнейших – поход на Кафу. Началось все действо в июле 1616 года, вскоре после того, как Конашевича избрали гетманом войска запорожского. Он собрал в поход более ста чаек и шести тысяч казаков.

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Для начала эта компания разбила в Днепровско-Бугском лимане флотилию турецких галер. После этого часть войска Сагайдачный показательно отправил на Сечь с добытыми трофеями, а сам во главе с четырьмя тысячами казаков около недели скрывался рядом с Очаковом.



Поход на Кафу / Иллюстрация

Усыпив внимательность турок, гетман продолжил операцию. Ночью казацкая морская пехота десантировалась в Крыму и подошла к стенам своей главной цели – Кафы (ныне это украинский город Феодосия). Диверсионному отряду удалось перебраться через 13-метровые внешние стены, ликвидировать охрану и открыть ворота.

Затем казаки захватили цитадель, взяли в городе много трофеев и, что самое главное, освободили несколько тысяч невольников, ведь Кафа была главным рынком торговли людьми в Крыму. По иронии судьбы пленных вернули на территорию Украины трофейными турецкими галерами.