Как украинцы меняли ход европейской истории

Историю украинских земель обычно втискивают в несколько ключевых периодов – Киевская Русь, монголо-татарское иго, потом откуда-то взялись казаки, потом исчезли, а там уже рукой подать до Первой мировой. И вот уже освободительная борьба, советская оккупация, провозглашение независимости.

При этом, между, например, освобождением современных украинских земель от татар и основания первой Сечи прошло примерно 200 лет. Две сотни лет, в течение которых жизнь на этой территории никуда не делась.

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Средневековые украинцы имели непосредственное влияние на историю Европы. Один из ярких доказательств этого тезиса – Грюнвальдская битва. Грандиозное побоище на территории современной Польши в 1410 году, с участием более 60 тысяч вооруженных людей, которые хотели того или нет, но существенно повлияли на ход истории



Картина Яна Матейко "Грюнвальдская битва", 1878 год

Грюнвальд зря редко упоминают в контексте истории украинской. В начале 15 века на здешних землях было несколько государственных образований.

Самые мощные – Великое княжество Литовское и Польша. В обоих русская элита – князья и шляхта – играли ключевые роли в государственном управлении.



Самые мощные государственные образования на украинских землях в 15 веке

В Великом княжестве Литовском русское население безапелляционно преобладало по количеству. Поэтому выбрасывать эти страницы из истории украинских земель, минимум на справедливо.

Важно! В Великом княжестве Литовском русичи были самой многочисленной группой, которая не была ограничена в правах. Русская элита была близка к правящему роду Гедиминовичей.

Ордена крестоносцев в те времена старательно несли католическую веру по миру, обычно методом уменьшения количества приверженцев других религий или конфессий.

Одни из них, германцы, организовать северный крестовый поход, в течение которого истребили балтские племена пруссов и основали в этой части континента свое государство.



Что известно о Тевтонском ордене

Чтобы оправдать собственное существование, они взялись надоедать своим не католическим соседям, то есть Литве и Руси. Более 100 лет постоянных конфликтов в конце должны были закончиться грандиозным мордобоем.

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За это время Большое литовское княжество и Польское королевство успели объединиться династическим союзом. И несмотря на то, что внутренних конфликтов там тоже хватало, все же литовцы, поляки и русичи выступили против тевтонцев общим фронтом.



Великое княжество Литовское и Польское королевство подписали Кревскую унию

Это позволило добиться ощутимого численного превосходства над орденом. По версии британского историка Турнбула, 27 тысячам бойцов ордена противостояли 39 тысяч представителей объединенного войска. Руководили им двоюродные братья – польский король Ягайло и литовский князь Витовт.

На их стороне воевали еще и татарские отряды и наемники из Германии и Чехии. Среди последних – легендарный лидер гуситских войн Ян Жижка.

Кто такой Ян Жижка?​Чешский полководец, национальный герой чешского народа. Происходил из небогатого дворянского рода. Его имя связано с оборонной фазой гуситской революции и с укреплением создаваемых в ее ходе государственных структур. Его считают "самым выдающимся военным талантом в чешской истории".

В итоге именно численное преимущество позволило армии Ягайло и Витовта получить безапелляционную победу, убив или взяв в плен львиную долю тевтонцев. Это поражение тотально ослабило Тевтонский орден, который впоследствии превратился в вассала польского короля.

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Над полем боя под Грюнвальдом можно было разглядеть хоругвь не только Львовской земли, но и Киевской, Перемышлянской, Холмской, Подольской, Галицкой. И это – далеко не полный перечень. Русского рыцаря из-под Львова Ваня Сушика король даже наградил тремя селами за подвиги в битве.



Украинская почтовая марка с изображением рыцаря Ивана Сушика

Поэтому как бы кто не пытался вырывать страницы из украинского прошлого, мы всегда сами старались писать собственную историю и не планируем передавать это право кому-то другому.