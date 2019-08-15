"Величие русского народа": развенчиваем мифы

"Куликовская битва – грандиозная победа" и один из китов, на которых стоит мифологическое "величие русского народа". Мол, именно эта баталия в 1380 году, где московское войско Дмитрия Донского разбило татарского темника Мамая, стала началом конца Золотой Орды и запустила процесс освобождения "славянских народов" от монгольского ига.

Там у себя они даже ежегодно празднуют "день военской славы", посвященный победе в Куликовской битве, которой, вероятно, не было вообще. Или была вовсе не в тех масштабах, о которых утверждают так называемые российские историки.

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То, что описывают грандиозной битвой, в ​​которой вообще якобы участвовали едва ли не около двести тысяч человек с обеих сторон, на самом деле могло быть непродолжительной стычкой с в несколько раз меньшей численностью участников. Об этом говорят и современные палеогеографические исследования, и отсутствие серьезных археологических доказательств этой выдающейся битвы. Но самое интересное это то, что случилось потом.



Куликовская битва

Армия монгольского военачальника Мамая, которую московиты якобы уничтожили едва ли не на 90% в Куликовской битве, уже через две недели в удивительно восстановленной форме участвовала в другой баталии.

К тому же после "якобы победы" в "якобы грандиозной" битве московское княжество почему-то продолжило платить дань монголам, при том размер ее увеличился. В целом же "победители" еще сотню лет были вассалами монголов. Вот такой специфический триумф.



Монгольское войско

Но пока в северо-восточной части уже разрушенной Киевской Руси радовались эфемерным победам, в западной действительно смогли сбросить с себя монгольское иго. И это одна из самых недооцененных военных баталий на территории современной Украины – битва на Синих Водах, которая состоялась почти за 20 лет до Куликовской и стала действительно серьезным ударом по Золотой Орде.



Битва на Синих Водах

В середине четырнадцатого века потомкам Даниила Галицкого не удалось удержать его королевство и сто лет. Земли оказались разделенными между Ордой, Польшей и Великим Литовским княжеством, в котором в свое время успел повластвовать даже младший сын Даниила – Шварно.



Сын Даниила Галицкого – Шварно

Так или иначе, избежав нашествия монголов, литовцы смогли построить сильное государство, захватив сначала всю территорию нынешней Беларуси, а затем и значительную часть украинских земель, начав с Волыни.

Что важно, Русь в культурном, экономическом, правом смыслах была развита лучше чем Литовское княжество. Поэтому вместо привычной модели поведения захватчиков, а-ля уравнять всех и вся с землей, прибалты взамен перенимали многие вещи у русичей, как язык или религия. А их правители охотно роднились с местными.

Поэтому в итоге мы получили некую федерацию земель, о чем свидетельствует даже полное название государства – Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское. Правил всем этим делом великий князь Ольгерд.



Ольгерд

Воспользовавшись тем, что империя Чингисхана из-за междоусобиц его потомков трещала по швам, князь решил отобрать у них остальные земли Киевской Руси. Ольгерд начал поход на юг осенью, когда жара уже не являлась проблемой для закованных в латы воинов, а ливни, которые могли бы создать проблемы передвижению большой армии, еще не начались.



Войско Ольгерда

К тому же монгольские правители украинских территорий из-за упомянутых междоусобиц оказались изолированными от центра Золотой орды на Востоке. Поэтому в итоге литовско-украин-белорусскому войску Ольгерда противостояла армия трех татарских беев. Генеральное сражение произошло рядом с рекой Синие Воды – сейчас это Кировоградская область.

Ольгерд позаимствовал тактику у Даниила Галицкого, который еще за сто лет до того сумел нанести татарам первое поражение на этих землях. Суть была в разделении своего войска на несколько тактических единиц и постоянном маневрировании. Фланги при этом были немного выдвинуты вперед и расположились на них арбалетчики, которые скрывались за высокими щитами и обстреливали монголов.



Заимствованная тактика у Даниила Галицкого

Все это в купе не разрешило татарам реализовать свою излюбленную тактику с конным обстрелом малоподвижных единиц оппонента и окружением вражеского войска. В конце без проблем выдержав несколько атак, основная часть войска Ольгерда перешла в наступление и буквально смяла монголов.

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Последние в панике попытались скрыться, однако это плохо закончилось для большинства из них, в частности всех трех военачальников, погибших в битве. Эта победа позволила Ольгерду присоединить Киевское, Подольское и Чернигово-Северское княжества и по сути окончательно освободить украинские земли от ста двадцатилетней зависимости от монголо-татарского ига, а само Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское превратила в одно из крупнейших государств Европы того времени.