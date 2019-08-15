21:58
15 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, сегодня
      Вести. UA: почему Рабинович говорит на русском. Грымчак среди ясного неба
      Вєсті.UA
      20:01, сегодня
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Нация героев
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      "Величие русского народа": развенчиваем мифы

      Нация героев 89 Читати новину українською

      "Куликовская битва – грандиозная победа" и один из китов, на которых стоит мифологическое "величие русского народа". Мол, именно эта баталия в 1380 году, где московское войско Дмитрия Донского разбило татарского темника Мамая, стала началом конца Золотой Орды и запустила процесс освобождения "славянских народов" от монгольского ига.

      Там у себя они даже ежегодно празднуют "день военской славы", посвященный победе в Куликовской битве, которой, вероятно, не было вообще. Или была вовсе не в тех масштабах, о которых утверждают так называемые российские историки.

      Читайте также: Что следует делать с теми, кто захотел откусить кусок украинских земель? Версия короля Даниила

      То, что описывают грандиозной битвой, в ​​которой вообще якобы участвовали едва ли не около двести тысяч человек с обеих сторон, на самом деле могло быть непродолжительной стычкой с в несколько раз меньшей численностью участников. Об этом говорят и современные палеогеографические исследования, и отсутствие серьезных археологических доказательств этой выдающейся битвы. Но самое интересное это то, что случилось потом.

      Куликовська битва
      Куликовская битва

      Армия монгольского военачальника Мамая, которую московиты якобы уничтожили едва ли не на 90% в Куликовской битве, уже через две недели в удивительно восстановленной форме участвовала в другой баталии.

      К тому же после "якобы победы" в "якобы грандиозной" битве московское княжество почему-то продолжило платить дань монголам, при том размер ее увеличился. В целом же "победители" еще сотню лет были вассалами монголов. Вот такой специфический триумф.

      Монголи
      Монгольское войско

      Но пока в северо-восточной части уже разрушенной Киевской Руси радовались эфемерным победам, в западной действительно смогли сбросить с себя монгольское иго. И это одна из самых недооцененных военных баталий на территории современной Украины – битва на Синих Водах, которая состоялась почти за 20 лет до Куликовской и стала действительно серьезным ударом по Золотой Орде.

      Битва на Синіх Водах
      Битва на Синих Водах

      В середине четырнадцатого века потомкам Даниила Галицкого не удалось удержать его королевство и сто лет. Земли оказались разделенными между Ордой, Польшей и Великим Литовским княжеством, в котором в свое время успел повластвовать даже младший сын Даниила – Шварно.

      Шварно
      Сын Даниила Галицкого – Шварно

      Так или иначе, избежав нашествия монголов, литовцы смогли построить сильное государство, захватив сначала всю территорию нынешней Беларуси, а затем и значительную часть украинских земель, начав с Волыни.

      Что важно, Русь в культурном, экономическом, правом смыслах была развита лучше чем Литовское княжество. Поэтому вместо привычной модели поведения захватчиков, а-ля уравнять всех и вся с землей, прибалты взамен перенимали многие вещи у русичей, как язык или религия. А их правители охотно роднились с местными.

      Поэтому в итоге мы получили некую федерацию земель, о чем свидетельствует даже полное название государства – Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское. Правил всем этим делом великий князь Ольгерд.

      Ольґерд
      Ольгерд

      Воспользовавшись тем, что империя Чингисхана из-за междоусобиц его потомков трещала по швам, князь решил отобрать у них остальные земли Киевской Руси. Ольгерд начал поход на юг осенью, когда жара уже не являлась проблемой для закованных в латы воинов, а ливни, которые могли бы создать проблемы передвижению большой армии, еще не начались.

      Військо Ольґерда
      Войско Ольгерда

      К тому же монгольские правители украинских территорий из-за упомянутых междоусобиц оказались изолированными от центра Золотой орды на Востоке. Поэтому в итоге литовско-украин-белорусскому войску Ольгерда противостояла армия трех татарских беев. Генеральное сражение произошло рядом с рекой Синие Воды – сейчас это Кировоградская область.

      Ольгерд позаимствовал тактику у Даниила Галицкого, который еще за сто лет до того сумел нанести татарам первое поражение на этих землях. Суть была в разделении своего войска на несколько тактических единиц и постоянном маневрировании. Фланги при этом были немного выдвинуты вперед и расположились на них арбалетчики, которые скрывались за высокими щитами и обстреливали монголов.

      Тактика Ольґерда
      Заимствованная тактика у Даниила Галицкого

      Все это в купе не разрешило татарам реализовать свою излюбленную тактику с конным обстрелом малоподвижных единиц оппонента и окружением вражеского войска. В конце без проблем выдержав несколько атак, основная часть войска Ольгерда перешла в наступление и буквально смяла монголов.

      Читайте также: Спас Византию и воевал как крокодил: Роман – последний Великий князь Руси

      Последние в панике попытались скрыться, однако это плохо закончилось для большинства из них, в частности всех трех военачальников, погибших в битве. Эта победа позволила Ольгерду присоединить Киевское, Подольское и Чернигово-Северское княжества и по сути окончательно освободить украинские земли от ста двадцатилетней зависимости от монголо-татарского ига, а само Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское превратила в одно из крупнейших государств Европы того времени.

      blog_ava
      Заря – ЦСКА: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
      сегодня
      1523
      Теги: Новости Украины Новости России История Нация героев
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      сегодня , 21:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      Анастасія Кушпіт 171
      Выборы онлайн: что об этом надо знать и реально ли ввести в Украине
      сегодня , 20:30 Выборы онлайн: что об этом надо знать и реально ли ввести в Украине
      Світлана Попова 130
      Фрилансеры-2019: где, за что и сколько платят
      сегодня , 19:01 Фрилансеры-2019: где, за что и сколько платят
      Яніна Ткачук 241
      Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      сегодня , 19:00 Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      Ольга Черненко 624
      Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и каковы будут последствия
      сегодня , 18:00 Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и каковы будут последствия
      Інна Жолобович 501
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук