Как украинский военный гений "утер нос" московской армии

Московский властелин без предупреждения или объявления войны приводит на ваши земли войско и начинает захватывать города. Знакомая ситуация, правда? Однако речь идет не о настоящем. Ходить с оружием куда не просят и пытаться навязать там свою волю это давняя традиция наших горе-соседей.

Константин Острожский: что о нем известно

Традиция, которую они старательно лелеют поколение за поколением уже более 500 лет. Избавиться от вредной привычки не помогают даже периодические "лещи по носу", а таких было не мало. Особенно сочный 500 лет назад дал Константин Иванович Острожский. Немного-немало - самый крутой полководец Европы XVI века.

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Современники сравнивали его с Ганнибалом, не тем, что ел людей, конечно же, а с тем, который громил Римскую империю. И так Острожский - украинец точнее, в тот момент, русич. Князь Константин Иванович занимал должность Великого гетмана Литовского, нечто вроде министра обороны. Вот вам еще одно доказательство того, что в составе литовского княжества, украинцы чувствовали себя не плохо.



Коротко о Костянтине Острожском

В начале XVI века Великое литовское княжество и выпестованное монголами княжество Московское боролись за контроль над восточной Европой. 1512 год, московиты, без объявления войны, провоцируют очередной виток конфликта с намерением захватить Смоленск. Сделать это удается только в 1514 году и этим московское войско, конечно, не ограничивается.

Битва под Оршей

Оно продолжает свое движение в глубь Литовского княжества, достигает берегов Днепра рядом с ныне белорусским городом Орша. И тут начинается все самое интересное.

К слову: "Величие русского народа": развенчиваем мифы

Данные о количестве воинов с обеих сторон существенно отличались от источника к источнику. Но можно говорить о том, что литовско-русско-польское войско под руководством Константина Острожского в 2-3 раза уступало своей численности московской армии Ивана Челяднина. Возможно, именно поэтому последний никак не препятствовал оппонентам в переправе через Днепр, и даже выстроиться в редуты на левом берегу.

Литовско-русско-польское войско уступало московской армии

Московиты первыми начали бой и сначала даже потеснили объединенную армию. Впрочем удачно выбранный момент для контратаки позволил Острожскому полностью разгромить правый фланг Челяднина. Численное преимущество все еще было за врагом, поэтому на левом фланге князь имитировал отступление, заманивая оппонента в ловушку, в которую тот провалился без задней мысли.



Масштабная битва под Оршей

В начале XVI века артиллерия уже не была новинкой, впрочем чаще использовалась при обороне фортификаций или наоборот их атаке. Поэтому, когда артиллеристы Острожского начали обстрел московского войска из ранее замаскированных нескольких пушек, для Челяднина и компании это стало неприятным сюрпризом с фатальными последствиями.

Выжившие начали в панике убегать, а победить незначительную еще боеспособную часть войска, которой командовал сам полководец, было уже не сложно. Как итог, тотальные потери со стороны Москвы - около десяти тысяч человек убитыми или пленными. Значительная часть из них - дворянская элита.



Артиллерия сыграла важную роль в бою

Технически, после этой победы, Литовскому княжеству ничего не мешало начать масштабный контрнаступление на агрессивного соседа в итоге которого возможно у современных украинцев было бы куда меньше проблем. Впрочем литовская, польская и русская шляхта, которая составляла основу средневековой армии, просто не хотела больше воевать.

Пришлось ставить точку, что, впрочем, никак не умаляет военной гениальности Константина Острожского. В 37 сражениях, в которых он руководил литовской армией, 35 раз легендарный украинский полководец покидал поле боя со щитом.