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      Як український військовий геній "втер носа" московській армії

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      Московський володар без попередження або оголошення війни приводить на ваші землі військо та починає захоплювати міста. Знайома ситуація, правда? Однак йдеться не про сьогодення. Ходити зі зброєю куди не просять і намагатися нав'язати там свою волю це давня традиція наших горе-сусідів.

      Костянтин Острозький: що про нього відомо

      Традиція, яку вони старанно плекають покоління за поколінням вже понад як пів тисячі років. Позбутися шкідливої звички не допомагають навіть періодичні "лящі по носі", а таких було не мало. Особливо соковитого 500 років тому видав Костянтин Іванович Острозький. Немало-небагато – найкрутіший полководець Європи XVI століття.

      Варто знати! Як українці змінювали хід європейської історії

      Сучасники порівнювали його із Ганнібалом, не тим, що людей їв, звісно, а тим що громив Римську імперію. І так Острозький – українець чи точніше, на ту мить, русич. Князь Костянтин Іванович обіймав посаду Великого гетьмана Литовського, щось на кшталт міністра оборони. Ось вам ще один доказ того, що у складі литовського князівства, українці почувалися не погано.

      острозький
      Коротко про Костянтина Острозького

      На початку XVI століття Велике литовське князівство та виплекане монголами князівство Московське боролись за контроль над східною Європою. 1512 рік московити, без оголошення війни, провокують черговий виток конфлікту із наміром захопити Смоленськ. Зробити це вдається аж у 1514 році і цим московське військо, звісно, не обмежується.

      Битва під Оршею

      Натомість продовжує свій рух у глиб Литовського князівства, дістається берегів Дніпра поряд із нині білоруським містом Орша. І тут починається усе найцікавіше.

      До слова: "Величие русского народа": розвінчуємо міфи

      Дані про кількість вояків з обох сторін суттєво різнились від джерела до джерела. Але можна говорити про те, що литовсько-русько-польське військо під орудою Костянтина Острозького у 2-3 рази поступалося своєю чисельністю московській армії Івана Челядніна. Можливо саме тому останній ніяк не перешкоджав опонентам переправитися через Дніпро, та навіть вишикуватися у редути на лівому березі.


      Литовсько-русько-польське військо поступалось московській армії 

      Московити першими розпочали бій і спочатку навіть потіснили об’єднану армію. Утім вдало обраний момент для контратаки дозволив Острозькому повністю розгромити правий фланг Челядніна. Чисельна перевага все ще була за ворогом, тож на лівому фланзі князь імітував відступ, заманюючи опонента у пастку, в яку той провалився без задньої думки.


      Масштабна битва під Оршею

      На початку XVI століття артилерія вже не була новинкою, утім частіше використовувалася при обороні фортифікацій чи навпаки їхній атаці. Відтак, коли артилеристи Острозького почали обстріл московського війська із раніше замаскованих кількох гармат, для Челядніна і компанії це стало неприємним сюрпризом із фатальними наслідками. 

      Ті, хто вижив почали в паніці втікати, а перемогти незначну ще боєздатну частину війська, якою командував сам полководець, було вже не складно. Як підсумок, тотальні втрати з боку Москви – близько десяти тисяч людей є вбитими або полоненими. Значна частина з них – дворянська еліта.


      Артилерія зіграла важливу роль у бою

      Технічно, після цієї перемоги, Литовському князівству нічого не заважало почати масштабний контрнаступ на агресивного сусіда у підсумку якого можливо у сучасних українців було б куди менше проблем. Утім литовська, польська і руська шляхта, що складала основу середньовічної армії, просто не хотіла більше воювати. 

      Довелося ставити крапку, що, утім, ніяк не применшує військової геніальності Костянтина Острозького. За 37 битв, у яких він керував литовською армією, 35 разів легендарний український полководець покидав поле бою зі щитом.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Нація героїв Історія Литва Війна
      Джерело: 24 канал
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