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      Телеканал новостей 24 Программы Нация героев
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      Жить и умереть так, чтобы о тебе пели – правила жизни Байды Вишневецкого

      Нация героев 16 Читати новину українською

      16 век – вероятно, ключевой для истории современной Украины. После примерно двух сотен лет, де-юре, отсутствия собственной государственности, на украинских землях наконец появились люди, которые очень четко и громко отделили себя от Польши, Литвы и Московии – казаки. Дмитрия Вишневецкого часто называют первым казацким гетманом, и хотя это спорное утверждение – но все же не совсем лишенное смысла.

      Казаки – люди, которые заложили фундамент украинской национальной идентичности, которая смогла выстоять еще сотни лет под игом захватчиков, таки дождавшись собственного независимого государства.

       Это интересно! Как украинский военный гений "утер нос" московской армии

      Началось же все с того, что и сейчас является ключевой чертой этой нации – отчаянное желание защитить свою землю. В середине 16 века едва ли не главной проблемой украинских земель, входивших в состав Литовского княжества, Польского королевства, а впоследствии и уже объединенной Речи Посполитой – были татары.

      Распад Золотой орды привел к образованию Крымского ханства, войска которого и взяли себе за привычку грабить украинские земли и загонять местное население в рабство.

      кримське ханство
      Что известно о Крымском ханстве и его основателе

      Дмитрий Вишневецкий, о котором вы наверняка слышали, стал одним из первых чиновников, кто серьезно взялся за решение этой проблемы. Вишневецкого часто называют первым казацким гетманом, и хотя это спорное утверждение – но все же не совсем лишенное смысла.

      вишневецький
      Коротко о Вишневецком

      На самом деле Вишневецкий – волынский князь, который большую часть своей сознательной жизни провел воюя с татарами. Нежелание польского короля помогать в этом деле побудили Дмитрия придумать не одну хитроумную схему. На деньги Вишневецкий построил крепость на днепровском острове Малая Хортица, единственной целью которой было помешать татарам продвигаться вглубь украинских территорий. Князю удалось организовать там постоянный гарнизон из трехсот разношерстных воинов. Здесь были и бояре, и бывшие военные, и казаки, которые на тот момент еще не сформировались как отдельный класс.

      фортеця вишневецького
      Крепость Вишневецкого

      Говорить о той крепости, как о первой Сечи, все же не стоит, впрочем, это точно стало хорошим примером, или даже прототипом на будущее. В историю детище Вишневецкого впрочем вошло не только как предтеча казачества. За непродолжительный период существования хортицкий замок успел изрядно потрепать нервы своим врагам. Во-первых, он оказался не только оборонной крепостью, но и плацдармом для атакующих действий.

      Вишневецкий со своей ватагой совершил отсюда несколько удачных походов на крымские города, вернувшись, среди прочего, с трофейными пушками. В ответ на это хан Девлет Герай собрал целую орду, чтобы отомстить и .. "обломал зубы" об хортицкий замок, который выдержал жестокую осаду двадцать четыре дня. После чего татары со значительными потерями отступили.

      вишневецбкий фортеця татариКрымскому хану не удалось взять крепость в осаду

      Справедливости ради следует признать, что через год они вернулись, и на этот раз у Дмитрия Вишневецкого не хватило ресурсов и провизии, чтобы сопротивляться – так Малую Хортицу пришлось покинуть. Но свою функцию крепость выполнила, доведя в частности, что с гостями с юга можно бороться даже без поддержки польской короны.

      Сам же Вишневецкий в итоге превратился в полумифического героя – символ борьбы. Дело в том, что во время похода в Молдову его предали и передали в Стамбул. А там казнили, ведь главный враг Дмитрия – Крымское ханство – было по сути вассалом Османской империи.

      вишневецькийВишневецкого предали и отдали на казнь – после этого он стал почти мифическим героем

      Но смерть лишь укрепила уникальный образ, и породила еще больше легенд. Как вот о том, что Байда – как впоследствии назовут Вишневецкого – три дня провел подвешенным за ребро на крюке и ругал османов, пока его не застрелили из лука. Или о том, что турки съели его сердце, чтобы перенять неслыханная смелость.

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      Вряд ли что-то из этого правда, впрочем, это не мешает образу Дмитрия Байды Вишневецкого вдохновлять таких как он, защищать свою землю уже более четырехсот лет после его смерти.

      blog_ava
      Сколько людей съездили в Крым с начала года
      сегодня
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      Теги: Новости Украины История Нация героев
      Источник: 24 канал
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