19:28
29 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов заборонив коронавірус. Штучний інтелект Путіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 28 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Таки герой, а не зрадник: чому Мазепа перейшов на бік Швеції

      Нація героїв - Читать новость на русском

      Полтавська битва не просто змінила баланс сил у Європі, але й дала підстави для проведення масштабного російського терору на території Гетьманщини. Та чому поразка під Полтавою в підсумку стала для української історії не менш важливою, ніж деякі перемоги – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Мазепа ще був зовсім дитиною, коли війну за незалежність розпочав Богдан Хмельницький, і участі у ній не брав. Втім, вже у його соратника та наступника – Петра Дорошенка – Іван встиг стати довіреним лицем.

      Зверніть уваги! Трагічна історія гетьмана, який зміг об'єднати українські землі

      До самого ж Мазепи булава потрапила у руки, коли державу Хмельницького уже остаточно поділили між собою Московське царство і Річ Посполита. Тому він очолив лише так звану Лівобережну Україну, що жила під протекторатом східного сусіда.

      Гетьман Іван Мазепа
      Гетьман Іван Мазепа

      Незадовго після того, як Іван Степанович отримав владу у свої руки, у Москві на трон повноцінно всівся Петро, що згодом проголосить себе першим російським імператором. Втім, ще до того український правитель встигне налагодити із царем направду хороші стосунки. 

      Петро І довіряв гетьману, дослухався до нього у питаннях зовнішньої політики та військових справах. З-поміж іншого цар зробив Мазепу всього другим кавалером ордену Андрія Первозванного. Усе це дозволило Мазепі бодай на якийсь час нормалізувати ситуацію в Україні.

      Він як-не-як налагодив економіку, соціальну та культурну сфери. При цьому, попри формальну заборону зовнішніх стосунків, прописану в угоді з Москвою, Мазепа мав напрацьовані контакти із усіма головними державами Європи того часу. І тут ми врешті підбираємося до Полтави.

      Петро І
      Перший російський імператор Петро І

      Стосунки у гетьмана з царем хороші, ситуація в Україні, скажімо, не погана. Чого йому раптом захотілося зраджувати Петра? Хоча тут ще не завадило б розібратися, хто кого насправді зрадив чи підставив.

      По суті, ресурсами з українських земель та руками козацьких полків Петро Перший зумів захопити узбережжя Азовського моря і добитися скасування данини, яку Москва до того часу ще змушена була платити Османській імперії.

      А одразу після цього цар перетворив Україну на театр ще однієї війни – Північної, вирішивши відкусити шматок Швеції. Останньою на ту мить правив молодий монарх Карл XII, якого за серію успішних воєнних кампаній сучасники називали шведським Олександром Македонським.

      Каь
      Король Шведської імперії Карл XІІ

      Щоб забезпечити участь Москви у цій війні, Петро витиснув з України усе до нитки, вимагаючи щораз більше людей та ресурсів. Московити не церемонячись грабували цивільне населення, а відступаючи під натиском шведів ще й палили усе на своєму шляху. 

      Саме в такій ситуації Мазепі і довелося приймати рішення, що робити далі. Чого чекати від продовження співпраці із Москвою не складно було оцінити вже тоді. В цьому плані нічого не змінилося й донині. З іншого боку – союз зі шведами, давав підстави бодай сподіватися на об'єднання України та майбутню широку автономію. Іван Мазепа обрав другий варіант і перейшов на бік Карла 12.

      Зверніть увагу! Як українці поставили Москву на коліна

      Проблема була в тому, що вся ця історія зі зрозумілих причин відбувалася досить хаотично і багатьом козацьким старшинам Мазепа не встиг пояснити ні своїх дій, ні майбутніх планів. Як наслідок, маса козаків залишилася у армії Петра І.

      Останній, дізнавшись про дії гетьмана, вислав каральну експедицію до резиденції Івана Мазепи – Батурина, що у Чернігівській області. Там були великі запаси продовольства, та що навіть головніше – і зброя, якою українці планували підтримати шведську армію. 

      Батурин
      Цитадель фортеці в Батурині

      Батурин був добре укріпленим та з великими гарнізоном: 7-8 тисяч козаків і 40 гармат. Місто могло довго витримувати блокаду. Проте зрада сотника Івана Носа дозволила московським військам прорватися у фортецю та буквально вирізати його населення. Не шкодували буквально нікого.

      У Батурині московити вбили 5-6 тисяч тільки цивільних, серед яких багато дітей. Зброя і артилерія опинилися у руках росіян і згодом це зіграло ключову роль у битві під Полтавою. "Страшний цар жадібний до крові в Україні" – так про трагедію написали тодішні французькі газети. 

      Відтак, союзне військо шведів, Мазепи та запорізьких козаків кошового Костя Гордієнка, залишившись без батуринських ресурсів, безуспішно спробувало штурмувати Полтаву, а потім поряд із містом прийняло генеральну битву. 

      Битва під Полтавою
      Битва під Полтавою, картина П'єр-Дениса Мартіна

      Армія Петра І у кілька разів переважала військо Карла ХІІ, якого ще й поранили перед головним боєм і він не міг командувати армією. Перемога московитів була швидкою та розгромною. Мазепа разом із Карлом змогли втекти, та незабаром гетьман помер у молдовських Бендерах.

      Російська церква оголосила йому анафему, Петро змусив знищити усі портрети. Через це ми досі точно не знаємо, як виглядав Мазепа. А терор проти України з російського боку став неприхованим.

      Читайте також: Як українське військо врятувало Європу

      Звідти почалися й історій про малоросів та Україну як провінцію "великой и могучей русской империи". Спровокували дії Мазепи такий хід історії чи лише пришвидшили цей сценарій – питання риторичне.

      Та з упевненістю можна казати, що усі дії гетьмана були продиктовані інтересами та бажанням утвердження саме української нації.

      Останні новини про коронавірус в Україні: в Чернівцях знову запідозрили Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Віталій Гливінський
      Теги: Новини Росії Новини України Історія Швеція Україна – Росія Нація героїв
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Розповідаємо про ківі: користь та причини додати фрукт до раціону
      Світлана Фус
      сьогодні , 17:39 Геноцид та війни: як живуть сучасні диктатори Африки
      Анатолій Максимов
      28 лютого , 11:30 Що робити при інсульті та як допомогти людині подолати його наслідки
      Едуард Хомченко
      сьогодні , 17:30 Джорж Сорос: що відомо про американського фінансиста, якого не любить Росія
      Альона Захарова
      сьогодні , 17:10 Джордж Сорос і "соросята" української політики: хто і для чого маніпулює цим терміном
      Василь Денисюк
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук