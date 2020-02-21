Трагическая история гетмана, который смог объединить украинские земли

Разговоры о разделе Украины на восточную и западную возникли не на пустом месте. Их корни глубоко, и бессмысленно утверждать, что они совершенно лишены смысла.

С момента когда эти земли, более 350 лет назад, скажем так, юридически поделили между собой наши добрые соседи, украинцы вместо того, чтобы ассимилироваться или принять роль младших братьев других народов, постоянно стремились объединения в собственном государстве. Это сложный, скрипучий процесс, который на самом деле продолжается до сих пор. А вот начался он в тот же миг, когда Украину практически ровненько поделили по Днепру.

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1667 год, 10 лет после смерти Богдана Хмельницкого. Созданное им государство таки раздирают пополам Московское царство и польская Речь Посполитая. Две страны, что все это время воевали за наследство Хмельницкого подписали Андрусовское перемирие, которым и закрепили разделение Украины.



Разделение Украины на Левобережную и Правобережную

До этого момента что у одной, что у другой короны не было нехватки сторонников среди казацкой старшины и недавних соратников Богдана. Вот только одни надеялись объединить земли Гетманщины под протекцией московитов, а другие соответственно – поляков. Когда же те неожиданно смогли договориться между собой, с обеих сторон Днепра взорвались восстания, имевшие целью объединение этих земель. И главное действующее лицо этого периода – Петр Дорошенко.

Объединение украинских земель

Есть известная украинская поговорка "От Богдана до Ивана не было гетмана". Мол между Хмельницким и Мазепой в Украине не было сильного лидера. Так вот Дорошенко, если и не был фигурой масштаба этих двух, то хотя бы подобрался ближе всего. А все потому, что именно ему удалось хоть и не надолго но все же объединить украинские земли и провозгласить себя гетманом обеих сторон Днепра. При этом назвать Петра Дорошенко действительно успешным политиком все же не удастся.



Петр Дорошенко

Воевать сразу против Речи Посполитой и Москвы в то время украинцы могли были только по одному сценарию – договориться с третьим соседом – Крымским ханством, а через него с Османской империей. Собственно этим путем Дорошенко пошел и сначала все даже не плохо удавалось. Он сумел закрепить свою власть на Правобережье, добиться признания Речью Посполитой, и даже успел провести несколько хороших реформ.

Неудачи Дорошенко

После этого рискнул пойти в поход и на Левобережную Украину, подконтрольную Москве. Там целая детективная история с убийством местного гетмана Ивана Брюховецкого, не то по инициативе Дорошенко, не то без нее. Так или иначе Петр Дорофеевич долго не задержался на левом берегу, где будто бы и оставил своего представителя Демьяна Многогрешного, и Москва очень быстро вернула себе контроль.

На запад от Днепра все стало тоже не так радужно. Многие казаки не могли простить Дорошенко союз с Османами, которые с одной стороны как будто помогли отбросить войска Речи Посполитой, а с другой делали в Украине, что хотели – жгли церкви, разрушали целые города, массово загоняли людей в рабство и при этом требовали платить дань.

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В итоге гетман оказался в ситуации, где он потерял практическую любую поддержку казачества, населения и недавних союзников. Он отрекся от булавы и принудительно-добровольно доживал в российском городе Вятка, ныне Киров. Почему мы вообще решили рассказать о человеке чья политика откровенно провалилась, и только ухудшила положение украинских земель в период красноречиво названный руинами? Потому что сама идея и путь к ней иногда могут быть важнее чем результат. Без людей вроде Петра Дорошенко, которые верили в возможность единой Украины и пытались, пусть даже безуспешно, этого добиться, в 1991 году выходить и Советского Союза просто не было бы кому.