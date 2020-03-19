Повстання, яке налякало загарбників: чим насправді була Коліївщина

Українці люблять воювати. Коли хтось намагався насаджувати свою волю ззовні, він не змінно стикався із повстаннями. Так було й на Правообережній Україні у 1768 – 1769 роках з національно-визвольним рухом Коліївщина.

Навіть серед сучасних українців рух Коліївщина викликав двояке ставлення. Утім саме він не дав знищити пам'ять про успіхи революції Богдана Хмельницького, хоч їх і розділяло понад 100 років. А згодом вже пам'ять про саму Коліївщину не дала майбутнім поколінням українців забути про ідею власної держави.

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Як з'явився рух Коліївщина

Річ Посполита, яка все ж змогла видерти шматок України у наступників Хмельницького, вочевидь прагнучи запобігти навіть думкам про щось схоже на повстання Богдана, влаштувала тут відбірний терор, за національним і релігійним принципом. Це звісно не могло довго залишатися без відповіді і спровокувало Гайдамацький рух – фактично партизанська війна, що тривала на більшості території Правобережної кілька десятиліть. А її піком власне і стала Коліївщина.



Колівщина / Фрагмент картини Олега Шупляка

Той момент, коли в боротьбу масово та відкрито вступили професійні військові –запорізькі і надвірні козаки.

Хто такі надвірні козаки? Вони воювали у приватних арміях магнатів Речі Посполитої, де проходили так звану службу колейну. Саме від цього і етимологія слова Коліївщина, переконують сучасні українські історики.

Теорія ж про те, що назва повстання пішла від тих, хто колов свиней і натякала на особливу жорстокість гайдамаків, втратила актуальність. Хоча жорстокості звісно теж не бракувало. Гайдамак, м'яко кажучи, не шкодували тих, хто ще вчора поводився з ними як зі сміттям.

Чого прагнули коліїївці

Що от вирізняє Коліївщину з-поміж більшості інших гайдамацьких рухів – це не просто бажання справедливості та помсти, але й чітке бачення власної державності. Коліївці прагнули вигнати загарбників і відновити Гетьманщину – державу створену Богданом Хмельницьким.

Очолив рух Максим Залізняк, під орудою якого повстанці захопили кілька міст сучасних Київської та Черкаської областей і підібралися до Умані. Взяття останньої у 1768 році, мабуть, найвідоміший епізод повстання і при цьому найбільш оповитий міфами.



Максим Залізняк

Як гайдамаки взяли Умань

Дізнавшись про те, що гайдамаки прямують на Умань, польські керівники міста наказали надвірним козакам Івана Гонти підготувати засідку. Останні натомість повним складом підтримали повстанців, перейшовши на їхній бік. А вже першу ніч після того як об'єднане військо взяло Умань в облогу, усе українське населення покинуло місто і теж приєдналося до гайдамаків. Гонта і Залізняк пропонували решті містян – полякам та євреєм – капітулювати з гарантіями безпеки, та ті відмовилися, після чого почався штурм.

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Усвідомивши власну неспроможність довго втримувати оборону керівники Умані таки спробували здатися. Утім напад охоронців міської брами на Гонту, який був парламентарем від повстанців спровокував останніх. Гайдамаки увірвалися в місто та знищили значну частину його населення, зокрема мирного.

Довідка. Більшість українських істориків нині сходяться на думці, що дані про кілька тисяч цивільних жертв в Умані є відверто перебільшеними. Посилаючись, зокрема, на тогочасні переписи єврейського населення. До того ж є свідчення про те, що Іван Гонта особисто врятував від загибелі чимало жінок та дітей.

Після взяття міста Максима Залізняка обрали гетьманом, Гонту – полковником. Козаки почали налагоджувати адміністративний контроль на здобутих землях. Повстання набирало обертів, а зупинилося лише через несподівану потребу воювати на два фронти.

Допомогти Речі Посполитій вирішили у Москві. Саме московські війська обманом захопили в полон Залізняка та Гонту. Першого, після катувань заслали до Сибіру, іншого стратили, які більшість повстанців. Показові старти поляки влаштували у кількох містах України.

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Коліївщина була останньою спробою відродити державу Богдана Хмельницького. І нехай вона провалилася, та все ж стала ще одним необхідним кроком до того, щоб Україна таки отримала свою незалежність. Нехай навіть через понад 200 років.