Так считает журналист Роман Цымбалюк. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
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По его словам, рано или поздно кто-то в России задаст один простой вопрос: "А почему так много российских мужчин погибло?".
Битва за Донбасс определяет судьбу Путина, судьбу России и судьбу Украины,
– подчеркнул он.
Потому что, как пояснил журналист, когда российских оккупантов в Украине уничтожат, то к диктатуре будут возникать вопросы.
"Мол, как это так произошло. Они же сначала говорили о "бедных и несчастных" украинцах, а тут выяснилось, что мы при любых условиях не сдаемся и охотимся на россиян на украинской земле", – добавил он.
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