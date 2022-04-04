Так вважає журналіст Роман Цимбалюк. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, рано чи пізно хтось в Росії поставить одне просте питання: "А чому так багато російських чоловіків загинуло?".

Битва за Донбас визначає долю Путіна, долю Росії та долю України,

– наголосив він.

Тому що, як пояснив журналіст, коли російських окупантів в Україні знищать, то до диктатури виникатимуть питання.

"Мовляв, як це так сталось. Вони ж спершу говорили про "бідних й нещасних" українців, а тут з'ясувалось, що ми за будь-яких умов не здаємось й полюємо на росіян на українській землі", – додав він.