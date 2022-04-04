Ба більше, перетворити усю державу на Бучу чи Ірпінь. Про плани кремлівського диктатора розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.
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Путін хоче перетворити Україну в Бучу, Ірпінь, концтабір. Такі ж гори трупів. Потім якогось небуть умовного маленького Мураєва посадити в Києві гетьманом,
– зазначив публіцист.
Усе інше окупанти розтягнуть по "новоросіях", величезний шмат подарують Орбану – прем'єру Угорщини як союзнику. А полякам посилено "впихуватимуть" Галичину, вважає Піонтковський.
"Планів у Кремля хоч греблю гати. Вони з величезним ентузіазмом їх обговорюють. Але все це знадобиться на маріупольському процесі", – зазначив він.
Уроки Бучі для Заходу: дивіться інтерв'ю з Піонтковським повністю