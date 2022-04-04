Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Бучі, передає 24 канал.
Увага У Бучі знайшли тіла людей, яких намагалися спалити: це сім'я з дітьми
Те, що зробили росіяни з цим сучасним містечком – це характеристика російських військових, які ставляться до людей гірше, ніж до тварин.
Тисячі людей вбитих і закатованих, з відрубаними кінцівками, вбиті діти. Це військові злочини і це буде визнано світом як геноцид. Це і є геноцид,
– наголосив глава держави.
До теми дивіться відео, як окупанти катували людей в одному з підвалів Бучі: