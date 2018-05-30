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Бой Усик – Гассиев: тренер россиянина назвал дату поединка

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Усик будет драться с Гассиевым: известна дата боя
Усик будет драться с Гассиевым: известна дата боя

Боксерский поединок между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) может состояться 21 июля.

Соответствующую информацию обнародовал тренер Гассиева Абель Санчес в комментарии BadLeftHook.

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По его словам, финальный поединок Всемирной боксерской серии (World Boxing Super Series, WBSS) запланирован на 21 июля. Однако место проведения пока так и не выбрано.

Напомним, изначально финальный поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым был назначен на 11 мая, и должен был состояться в Джидде (Саудовская Аравия). Но украинский боксер травмировался во время тренировки, и поединок был перенесен. Россияне хотели провести бой в Сочи, однако украинская сторона выступила против этого. Следовательно, место проведения боя еще не определено.

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Стоит добавить, что победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов

Теги: Александр Усик Бокс Новости спорта
Источник: 24 Канал
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