Соответствующую информацию предоставила советница главы Сумской военной администрации Алена Бояринова.

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В Ахтырскую районную больницу привезли 4 военных с ожогами. Двое иностранных журналистов ранены,

– отметила она.

Вооруженные силы Украины взяли под полный контроль Ахтырку утром 26 февраля. Кроме того, украинские военнослужащие остановили до 12 батальонных тактических групп оккупантов из состава первой танковой и двадцатой общевойсковой армий перед населенным пунктом.