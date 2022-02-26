По словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, президент отметил, что на всех фронтах мы ведем крутой бой. "Все держимся, точно не сдаемся!" – процитировал он Зеленского.

Здесь Враг сосредоточил свои силы на нескольких направлениях: где именно и главные цели

Козицкий также отметил, что у президента Украины высокий боевой дух. "Я горд, что имею возможность работать под руководством такого Верховного Главнокомандующего ВСУ", – подытожил глава Львовщины.

Ранее Зеленский обратился к украинцам, чтобы опровергнуть фейк о своем отсутствии в стране. Он подтвердил, что находится на месте и никто не собирается складывать оружие перед оккупантами.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Тут більше Ворог зосередив свої сили на кількох напрямках: де саме та головні цілі

Козицький також зазначив, що в президента України високий бойовий дух. "Я гордий, що маю можливість працювати під проводом такого Верховного Головнокомандувача ЗСУ", – підсумував очільник Львівщини.

Тут більше Ворог зосередив свої сили на кількох напрямках: де саме та головні цілі

Козицький також зазначив, що в президента України високий бойовий дух. "Я гордий, що маю можливість працювати під проводом такого Верховного Головнокомандувача ЗСУ", – підсумував очільник Львівщини.