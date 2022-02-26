За словами голови Львівської ОДА Максима Козицького, під час наради президент наголосив, що на всіх фронтах ми ведемо крутий бій. "Усі тримаймося, точно не здаємося!" – процитував він Зеленського.

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Козицький також зазначив, що в президента України високий бойовий дух. "Я гордий, що маю можливість працювати під проводом такого Верховного Головнокомандувача ЗСУ", – підсумував очільник Львівщини.

Раніше Зеленський звернувся до українців, аби спростувати фейк про свою відсутність у країні. Він підтвердив, що перебуває на місці й ніхто не збирається складати зброю перед окупантами.

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