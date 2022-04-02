Об этом сообщили на странице Нововодолажского поселковой территориальной общины на фейсбук.
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Умер, защищая Украину: что известно об Александре Коробке
Известно, что защитник родился в деревне Ватутино. Здесь же учился. Школу окончил с отличием, после обучения в вузе работал инженером.
В общине сообщают, что Коробка был высококвалифицированным специалистом, которого уважали и ценили коллеги. Жители подчеркивают, что он запомнился верным и надежным товарищем. По словам близких, он любил жизнь и был любящим сыном, отцом, мужем.
Александр Коробка принимал участие в войне на Донбассе и погиб во время освобождения Харьковщины.
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