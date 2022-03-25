Военные говорят, что Игорь Дмитриевич был для парней старшим другом, который своим опытом и мудростью смог объединить в единую силу подразделение.

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Подчеркнули, что Полищук до последнего вздоха защищал и освобождал свой край.

После нашей победы мы отдадим дань памяти, уважения каждому погибшему Герою за Украину,

– говорится в сообщении.



Игорь Полищук / Фото со страницы 1 отдельной танковой Северской бригады

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