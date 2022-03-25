Військові кажуть, що Ігор Дмитрович був старшим другом для хлопців, який своїм досвідом і мудрістю зміг об'єднати в єдину силу підрозділ.

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Наголосили, що Поліщук до останнього подиху боронив і звільняв свій край.

Після нашої перемоги ми віддамо данину пам'яті, шани кожному загиблому Герою за Україну, – мовиться у повідомленні.



Ігор Поліщук / Фото зі сторінки 1 окремої танкової Сіверської бригади

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