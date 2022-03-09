Трагедия произошла в боях за Северодонецк. Печальное известие сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.
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Что известно о погибшем
Как рассказал городской голова, мужчина работал в "Муниципальной варте" и защищал общественный порядок в городе.
Однако после полномасштабного вторжения России Цишенко отправился защищать свою землю. "С грустью сообщаю о потере", – заметил мэр.
Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким Александра Цишенко.
"Война забирает лучших"
В "Муниципальной варте" отметили, что мужчина был инспектором отдела контроля объектов коммунальной собственности. Умер, когда был всего 41 год.
Война уносит лучших. Мы ценили его за настойчивость и умение добиваться поставленных целей, за доброту и человечность,
– написали коллеги.
Важно – Среди оккупантов началась паника из-за больших потерь: смотрите видео
Полный текст публикации:
С грустью сообщаю о потере. В боях за Северодонецк под обстрелами градов погиб винничанин, АТОвец Александр Цишенко. Александр работал в "Муниципальной варте", защищал общественный порядок в городе. Когда русские войска напали на Украину, пошел защищать родную землю. Слава Герою! Соболезнования родным…
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