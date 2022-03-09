Трагедія сталась 9 березня у боях за Сєвєроднецьк. Сумну звістку повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов.

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Що відомо про загиблого

Як розповів міський голова, чоловік працював у "Муніципальній варті" та захищав громадський порядок у місті.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії Цішенко пішов захищати свою землю. "З сумом повідомляю про втрату", – зауважив мер.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким Олександра Цішенка.

"Війна забирає найкращих"

У "Муніципальній варті" зауважили, що чоловік був інспектором відділу контролю об'єктів комунальної власності. Помер, коли був лише 41 рік.

Війна забирає найкращих. Ми цінували його за наполегливість та вміння добиватися поставленої мети, за доброту і людяність,

– написали колеги.

Важливо – Серед окупантів почалася паніка через великі втрати: дивіться відео



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З сумом повідомляю про втрату. У боях за Сєвєродонецьк під обстрілами градів загинув вінничанин, АТОвець Олександр Цішенко. Олександр працював у "Муніципальній варті", захищав громадський порядок у місті. А коли російські війська напали на Україну, пішов захищати рідну землю. Слава Герою! Співчуття рідним…

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