Герої були студентами 3 курсу факультету фізичного виховання. Про це повідомив ректор університету Євген Соболь на своїй фейсбук-сторінці.

Зверніть увагу 33-річний актор Павло Лі загинув під обстрілами в Ірпені

Обидва хлопці родом з села В'юнки Новоукраїнського району. Раніше були учасниками АТО.

Що відомо про загиблих

За інформацією "Суспільного", Олександру Кіншу було лише 23 роки. У воїна залишились матір, дружина та донька. Останні роки він жив у Кропивницькому. Його поховали на Рівнянському кладовищі Кропивницького.

Іван Гунша загинув у віці 24 роки. Без батька залишились двоє маленьких дітей 2018 та 2021 року народження. Його поховали у селі В'юнки.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким Олександра Кінша та Івана Гунша.