Пожилая женщина в Луцке пыталась перейти дорогу на зеленый свет светофора. Несмотря на это, ни один из автомобилей ее не пропускал. Так продолжалось до тех пор, пока бабушки не помог один из водителей-очевидцев.

Мужчину, который перевел женщину через дорогу, зовут Демьян Шнайдюк. Соответствующее видео он опубликовал в фейсбук-группе и призвал всех быть внимательными к таким ситуациям.

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Уважаемые водители, кто себя узнает слева, не делайте так больше, не быкуйте! У бабушки был зеленый. Она не понимала, почему нельзя идти, почему ее не пускают. В глазах было отчаяние, она была растеряна и испугалась,

– пояснил он.

"Когда-то это может быть ваша мама. Особенно нужно обращать внимание при повороте направо в комбинации красного с зеленой стрелкой", – добавил Шнайдюк.

Водитель переводит бабушку через дорогу в Луцке / видео Демьяна Шнайдюка

В комментариях к сообщению пользователи соцсети написали, что такой поступок заслуживает уважения. А также отметили, что на этом перекрестке действительно очень сложно перейти дорогу, ведь зеленый свет включается одновременно и водителям, и пешеходам.