Літня жінка в Луцьку намагалася перейти дорогу на зелене світло світлофора. Попри це, жоден з автомобілів її не пропускав. Так тривало доти, поки бабусі не допоміг один з водіїв-очевидців.

Чоловіка, який перевів жінку через дорогу, звати Дем'ян Шнайдюк. Відповідне відео він опублікував у фейсбук-групі та закликав усіх бути уважнішими до таких ситуацій.

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Шановні водії, хто себе впізнає зліва, не робіть так більше, не бикуйте! У бабусі був зелений. Вона не розуміла, чому не можна йти, чому її не пускають. В очах був відчай, вона була розгублена та злякалася,

– пояснив він.

"Колись це може бути ваша мама. Особливо потрібно звертати увагу при повороті направо в комбінації червоного з зеленою стрілкою", – додав Шнайдюк.

Водій переводить бабусю через дорогу в Луцьку / відео Дем'яна Шнайдюка



У коментарях до допису користувачі соцмережі написали, що такий вчинок заслуговує на повагу. А також зазначили, що на цьому перехресті справді дуже складно перейти дорогу, адже зелене світло вмикається одночасно і водіям, і пішоходам.