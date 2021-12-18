Об этом рассказал активист Виталий Кузьменко в интервью 24 каналу в рамках проекта "Баррикады Достоинства".

Актуально Работали максимально жестко в отношении всех, – активист об избиении "Беркутом" на Майдане

Во времена Революции Достоинства активист был координатором студентов "Киевского университета имени Бориса Гринченко" и входил в "Молодежный совет Майдана". Кузьменко вспомнил, что "Беркут" действовал очень жестоко. Если сначала у него была надежда и вера в то, что мирный протест даст результат, то со временем эти иллюзии были разрушены. Произошло это в ночь на 30 ноября. Когда уставших людей окружили сотни работников "Беркута" и внутренних войск.

Они взяли нас в кольцо и методично, зачищая Майдан, работали максимально жестко по всем. То есть без разбора, есть там молодые или старые, или девушки,

– сказал активист.

Именно он был одним из первых, кого избили беркутовцы на Майдане. В тот день его затащили в автозак и держали там несколько часов.

"Хотя там (в автозаке – 24 канал) были парни и девушки с переломами и с тяжелыми травмами. Только потом начали оказывать медицинскую помощь. И уже оттуда меня госпитализировали в больницу скорой помощи", – вспомнил Кузьменко.

Как происходил жестокий разгон Евромайдана в 2013 году: смотрите видео



У него был сломан локоть и травмы головы. Так, активист еще несколько недель находиться в больнице для того, чтобы восстановиться.

Медицинский персонал был достаточно напуган, потому что они не понимали, как им действовать. Как будто и были доброжелательными, но они были зависимыми людьми. Соответственно, там были определенные манипуляции с медицинскими диагнозами. Некоторые из активистов, особенно из молодежи, боялись попадать в больницу, боялись, что их идентифицируют,

– отметил активист Кузьменко.

Обратите внимание! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады Достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, которые были касательными к Майдану.



Автор проекта – руководительница отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.



Полный текст интервью с Виталием Кузьменко читайте на сайте 24 канала 19 декабря в 15:00.