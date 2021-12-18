Про це розповів активіст Віталій Кузьменко в інтерв'ю 24 каналу в межах проєкту "Барикади Гідності".

Актуально Працювали максимально жорстко щодо всіх, – активіст про побиття "Беркутом" на Майдані

У часи Революції Гідності активіст був координатором студентів "Київського університету імені Бориса Грінченка" та входив до "Молодіжної ради Майдану". Кузьменко пригадав, що "Беркут" діяв дуже жорстоко. Якщо спочатку у нього була надія та віра у те, що мирний протест дасть результат, то згодом – ці ілюзії були зруйновані. Сталося це у ніч проти 30 листопада. Коли втомлених людей оточили сотні працівників "Беркуту" та внутрішніх військ.

Вони взяли нас у кільце і методично, зачищаючи Майдан, працювали максимально жорстко по всіх. Тобто без розбору, чи там молоді, чи старі, чи дівчата,

– сказав активіст.

Саме він був одним з перших, кого побили беркутівці на Майдані. Того дня його затягли в автозак і тримали там декілька годин.

"Хоча там (в автозаку – 24 канал) були хлопці та дівчата з переломами та з тяжкими травмами. Лише потім почали надавати медичну допомогу. І вже звідти мене госпіталізували в лікарню швидкої допомоги", – згадав Кузьменко.

Як відбувався жорстокий розгін Євромайдану у 2013 році: дивіться відео

У нього був зламаний лікоть та травми голови. Тож, активіст ще кілька тижнів перебувати в лікарні для того, щоб відновитися.

Медичний персонал був достатньо наляканий, бо вони не розуміли як їм діяти. Наче і були приязні, але вони були залежні люди. Відповідно, там були певні маніпуляції з медичними діагнозами. Дехто з активістів, особливо з молоді, боявся потрапляти у лікарню, боявся, що їх ідентифікують,

– зазначив активіст Кузьменко.

Зверніть увагу! Сайт 24 каналу запустив проєкт " Барикади гідності", в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану. Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.



Повний текст інтерв'ю з Віталієм Кузьменком читайте на сайті 24 каналу 19 грудня о 15:00.

, який у часи Революції Гідності був координатором студентів "Київського університету імені Бориса Грінченка" та входив до "Молодіжної ради Майдану".