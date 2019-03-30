Бояре против опричников: начало войны в Кремле

В прошлой передаче я рассказывал о том, как российские холопы массово перестают любить своего царя. Он сделал их жизнь очень тяжелой, за это они ему мстят на выборах, голосуя черт знает за кого, лишь бы только не за его кандидатов.

В результате продавщицы и домохозяйки собирают больше голосов, чем лидеры "Единой России". Но, как выяснилось, это была лишь половина истории. Отношения российского царя с важными, богатыми и влиятельными боярами тоже дали трещину.

Читайте также: Зачем Россия отправила военных в Венесуэлу

Это, я думаю, даже интереснее. В народную революцию там я не очень верю, а вот в заговор элиты – это очень даже может быть. Достаточно вспомнить Горбачева, Хрущева, Павла I. Да даже Николая II заставили отречься от власти его приближенные, а вовсе не революционные матросы. В общем, тут есть к чему стремиться.



Отношения Путина с влиятельными боярами тоже дали трещину

Тут я хочу сделать одно важное замечание. Традиционная российская система отношений – это холопы – бояре – царь. Но иногда, когда царь либо сходит с ума, либо чего-то очень боится, там появляется и четвертый элемент – опричники.

Это силовики, не самые умные люди из низов, которые полностью зависят от царя и на сто процентов ему преданы. Их главная и единственная задача – защищать его власть от внутренних врагов. Они ничего, кроме страха, не производят. Даже безопасность в обществе от них не увеличивается. Скорее, наоборот – они сами очень опасные.

Но при этом они очень прожорливые и жадные, поэтому нищий народ их не интересует. Они хотят жить действительно очень богато – как бояре. Соответственно, именно бояре и являются объектом их интереса. Эти опричиники каждый день изобличают боярские заговоры против царя.

У заговорщиков они отбирают виллы, яхты, нефтяные вышки, алмазные копи, заводы-пароходы и даже целые области с миллионами холопов. И вот сейчас в России начался именно этот процесс. Владимир Путин, видя падение своего рейтинга среди всех групп населения, окружил себя безликими, непонятно откуда взявшимися силовиками.

Для сохранения его личной власти создано целое новое ведомство – "Росгвардия", у которой 300 тысяч штыков, танки и боевые вертолеты. Помимо этого есть ФСБ, прокуратура, полиция, армия и черт знает что еще.



"Росгвардия" защищает Путина

Всем им хочется кушать и они начали кушать. И не абы что, а именно бояр. Тут-то и возможен конфликт. Бывший министр Александр Абызов приехал из Италии (где он уже давно живет) в Россию на день рождения своего знакомого. Его прямо в аэропорту арестовали по обвинению в краже четырех миллиардов рублей (это чуть меньше двух миллиардов гривен).

Этот человек – личный друг огромного числа министров, олигархов, чиновников и тому подобной публики – тех самых бояр. Он – один из них. И ничего необычного на своем былом посту не делал. Если и воровал, то как все. В политику не лез, занимался своими делами. Разбогател и уехал жить на Запад. Абсолютно стандартный путь российского боярина.

Но силовики-опричники захотели его денег. Абызова обвинили в предательстве Родины, в эмиграции на Запад, в создании заговора и Путин дал добро на его уничтожение.

По словам знающих людей, Москва сейчас гудит, как растревоженный улей. Люди боятся, что Путин дал зеленый свет своим костоломам и они будут сажать всех подряд. И забирать в уважаемых бояр все, что только захотят.

За Абызова поручился весь цвет российской верхушки – бывшие вице-премьеры, главы администрации президента, министры, олигархи и даже сам Анатолий Чубайс. Они за день собрали своему другу миллиард рублей залога.



Екс-министр Александр Абызов

Это уникальный случай, даже Ходорковского в свое время так не поддерживали. Богатая и влиятельная российская элита показала, что в данном вопросе она выступает единым фронтом. Что силовики перешли красную черту, что это уже слишком. Но ничего не помогло – Абызова отправили под арест.

Царь сказал своим боярам: "Я плевать хотел и на вас, и на ваши просьбы, и на ваши былые заслуги". Путин разорвал негласный контракт с ними. Теперь его единственная опора – это силовики и опричиники. Может быть, это слишком громкое заявление, но, по-моему, из-за дела Абызова бояре стали врагами Путина.

Читайте также: Отчет Мюллера: Трамп ликует, демократы требуют доказательств

Они поняли, что он дал опричникам волю, что начались репрессии, и что следующим может быть любой из них. Кстати, следующий уже есть – не прошло и дня, как был арестован Виктор Ишаев – бывший хабаровский губернатор и полпред президента на Дальнем Востоке. Всего год назад нельзя было и помыслить о том, что чиновник такого ранга окажется за решеткой.

Что из этого следует?

Во-первых, все это – очень хорошие новости. Начало репрессий парализует руководство России. Из-за страха они не смогут нормально работать. Во-вторых, Путин сам себе создает очень злобную, богатую, влиятельную и умную оппозицию.

Читайте также: Елбасизация Владимира Путина

Это не Навальный с его школьниками и не коммунисты с их бабушками. Безжалостные олигархи, продажные чиновники и коварные придворные министры – это намного более серьезная публика. Они выжили в 1990-х годах и залезли наверх. У них есть хватка.

Не поймите меня неправильно – это очень плохие люди. Они лживые, злые, жадные и жестокие. Но сейчас все эти их качества будут направлены на борьбу против путинских опричиников и самого обезумевшего царя.

Тотальная война всех против всех в окружении Путина – это залог успеха и процветания Украины. В целом, то, что там сейчас происходит, совсем неплохо. И, конечно, я должен сказать несколько слов о вариантах завершения этой войны.

Первый – победа бояр. Допустим, они совершат дворцовый переворот и скинут Путина. В этом случае президентом станет Дмитрий Медведев – неформальный лидер боярской коалиции. Скорее всего, он попробует наладить отношения с Западом, выведет войска с Донбасса и отцепится от Украины. Насчет Крыма – я пока не знаю, не хочу спекулировать.



Дмитрий Медведев – неформальный лидер боярской коалиции

Но если победят опричиники, то Россию ждет совсем темная история. Причем темная в прямом смысле, как в Венесуэле, где неделями нет электричества. Там сейчас победил именно этот вариант.

Президент разбил, пересажал, повыгонял и поубивал всех местных бояр. Начал с больших князей, а закончил дьяками и приказчиками. Безусловная победа за ним! Но, победив, он стался наедине со своими силовиками.

А они, как я говорил выше, производят только страх и ничего более. В средние века можно было запугать крепостного, чтобы он работал бесплатно. Даже Сталину удавалось сделать что-то подобное.

Но в совсеменном мире такой фокус не проходит. Чтобы добывать и продавать нефть, нужны специалисты. А в Венесуэле их нет. Добыча нефти упала ниже плинтуса. Чтобы обслуживать и чинить электростанциию тоже нужны специалисты. Но они тоже убежали. Поэтому неделями там нет электричества. И так во всех сферах жизни.

Читайте також: Крымский сценарий для Казахстана?

Победа силовиков-опричников в России повлечет за собой точно такой же результат – тотальный кризис, коллапс и разруха. В этой ситуации в Украину вернется не только Донбасс, но и Крым.

Причем, смотрите: для этого даже воевать не придется. Владимир Путин и его подручные сами сделают всю необходимую работу.