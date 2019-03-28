Зачем Россия отправила военных в Венесуэлу

Совсем недавно я рассказывал о том, как Венесуэла сделала огромный скачок из 21 века в 19, отказавшись от использования электричества. Главная местная ГЭС "Гури", снабжающая током почти всю страну, сломалась.

Российские войска в Венесуэле

В нормальных условиях ее бы немедленно починили, но в Венесуэле условия не очень нормальные. От диктатуры, голода, нищеты и тотального дефицита из страны уехали практически все специалисты, в том числе по электрике.

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Таким образом, никто не мог понять, что там сломалось, и уж тем более починить неисправность. Когда знающий человек все-таки нашелся и пояснил в чем дело, ГЭС привели в порядок. Начальство потребовало немедленно подключить к сети всю страну.

Но снова все пошло не так: из-за неправильной последовательности подключений по всей Венесуэле сгорели трансформаторы: не выдержали напряжения. А на днях там опять сломалась та самая ГЭС.



Венесуэла вновь осталась без света

И вот, славная Боливарианская республика снова сидит без света. 80% страны – 21 из 23 провинций и столица – обесточены. Если в Каракасе власти еще как-то поддерживают порядок, то во всей остальной стране происходит что-то совсем жуткое. Днем жизнь там напоминает голливудский постапокалипсис типа "Безумного Макса".

Света нет, воды нет, улицы городов захватили вооруженные банды, они грабят и убивают всё и всех, кто только попадется под руку. Полиция бездействует, больницы не работают, школы – тем более. Люди сидят по домам и боятся выйти наружу.

Ночью все еще хуже, уже просто зомби-апокалипсис: обезумевшие от крови бандиты бегают от дома к дому, пытаясь вломиться внутрь, убить и ограбить жителей. А, ну и это все еще на фоне голода, болезней и полного отсутствия любых лекарств. В общем, жизнь там сейчас довольно неприятная.

И вот на этом фоне в Венесуэлу неожиданно прилетают два самолета с сотней российских военнослужащих и 36 тоннами каких-то грузов. Конечно, эта новость вызвала очень большой интерес как в стране, так и за ее пределами.

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С чего-то подобного начиналось и российское вмешательство в сирийские дела. Самолеты, грузы, потом авиабаза, а потом уже наземные войска и все такое. Там, в Сирии, россиянам удалось спасти режим местного диктатора Башара Асада. Есть ненулевая вероятность, что они попробуют повторить все то же самое и в Венесуэле.

Впрочем, ситуация в этих странах отличается. В Сирии все-таки было вооруженное восстание, а Мадуро пока сталкивается лишь с политическим сопротивлением. Но военных просто так никто туда-сюда не гоняет.



Венесуэльский диктатор Николас Мадуро



Официально они прилетели в Каракас, чтобы обучить венесуэльскую армию использовать российское оружие, ранее закупленное этой страной. Мне это объяснение кажется странным. Для такого обучения хватит и десяти человек.

Кроме того, непонятно, для чего им там целый генерал: в одном из самолетов в Венесуэлу прилетел начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба РФ генерал Василий Тонкошкуров. И что за груз он привез с собой?



Генерал РФ Василий Тонкошкуров

Вполне вероятно, что Мадуро начал подготовку к войне. Для этого ему и нужны организация и мобилизация, которыми и заведует Тонкошкуров. А российские военные, которые прилетели вместе с ним – это персонал зенитно-ракетных комплексов, уже давно закупленных в РФ.

Возникает вопрос: а что за 36 тонн грузов? По официальным данным, это некое оборудование. Видимо, это глушилки и всякие девайсы для радиоэлектронной борьбы. У меня тут своя версия, для чего все это нужно.

Единственная страна, способная убрать Мадуро от власти – это США. Но начинать настоящую войну американцы очень не хотят. Им это совсем сейчас не нужно, Трамп вообще сейчас собирается даже из Сирии войска выводить.

Но вот что американцы могут сделать почти не напрягаясь, так это точечно ударить по Мадуро с беспилотника. Прекратить его правление явочным, так сказать, порядком. Ресурсов для этого много не надо, все делается стараниями нескольких человек.

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Ну а после такого удара в Венесуэле начнется революция и к власти придут относительно вменяемые люди. Можно ли чего-то подобного ожидать от Трампа? Конечно. Вот чтобы такого не случилось, россияне и заняты усилением ПВО Венесуэлы. Естественно, против серьезного американского налета она не спасет. Но вот против одного или двух беспилотников может и сработать.

Может быть, я не прав, сейчас сказать очень трудно. Но в любом случае, появление в Венесуэле российских военных свидетельствует о том, что Мадуро чего-то очень боится и к этому чему-то усиленно готовится. Я надеюсь, что ничего у него не выйдет.

Китаизация Европы

На этой неделе в Риме случилось одно очень важное событие, которому мировая пресса уделила совсем немного внимания. Итальянское правительство принимало у себя в гостях китайского председателя Си Цзиньпиня. Ему там оказали царский или даже императорский прием по высшему разряду.



Китайский председатель Си Цзиньпинь

И на то есть причина: товарищ Си привез сразу 10 очень выгодных для Италии торговых сделок, которые они тут же и заключили. Итальянцы будут отправлять в Китай свою еду, предметы роскоши и транслировать там свой футбол, получая взамен толпы богатых китайских туристов.



Все замечательно. Мировая торговля – это очень хорошо. Но одновременно с этим Италия согласилась принять участие в глобальном китайском проекте "Один путь – один пояс".

Если очень коротко, то это план установления китайского владычества в Евразии и Африке через строительство транспортной инфраструктуры колоссальных масштабов. Это десятки морских и аэропортов, трубопроводов, железнодорожных магистралей высокой скорости, шоссейных дорог и линий оптоволоконной связи.

Реализация этого проекта полностью изменит облик мировой транспортной сети и направления перемещения людей, информации, капиталов, товаров, да всего на свете. И, конечно, контролировать все это хозяйство будет Китай.

Те, кто будет себя хорошо вести, будут получать огромные прибыли от участия в этой глобальной системе. Ну а те, кто начнет выступать против Компартии Китая, получит по лбу: его страну в любой момент можно будет отключить от "Одного пути – одного пояса", сделав аналогом Северной Кореи.



"Один путь – один пояс" может охватить более 60 стран мира

Страны Запада, а также Япония, Корея и Индия очень подозрительно относятся к этой затее. Они считают, что Китай получит слишком большую власть над миром, если у него получится реализовать этот проект. По сути дела, из американоцентричного наш мир превратится в китаецентричный. Учитывая ситуацию со свободой и законностью в этой стране – перспектива получается не очень веселая.

Чтобы разбить этот фронт скептиков, Китаю очень нужны союзники среди стран Запада. И вот, похоже, что Италия стала первым таким (возможным) новым союзником.

Старые союзники Италии по НАТО и ЕС пришли в ужас. Голландский премьер-министр Марк Рютте, например, сказал, что поражен наивностью итальянцев, которые не понимают: Китай предлагает сыр только вместе с мышеловкой и никак иначе.



Французский президент Эммануэль Макрон предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель и председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру срочно выработать общий подход в отношениях с Китаем.



Жан-Клод Юнкер и Ангела Меркель



Я очень хорошо понимаю озабоченность других европейцев. Они боятся, что Китай с удовольствием их заманит в свои сети, возьмет под контроль и поставит себе на службу. Знаете, есть поговорка: коготок увяз – всей птичке конец. Европейцы очень боятся, что Италия и станет тем самым коготком, который увязнет.

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Я думаю, у этой проблемы есть очень хорошее решение: Евросоюз должен стать единой федерацией, у которой будет одна общая внешняя политика. Вот тогда он станет мощным голосом в мире.

Сейчас же китайцы почти без труда охмурили итальянцев. Сейчас Пекин даст Риму плюшек, все на это посмотрят, и за этими плюшками выстроится целая очередь из других, не самых богатых стран ЕС. И все – вместо европейского союза будет китайский европейский союз.