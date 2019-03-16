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      Телеканал новостей 24 Программы Безумный мир
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      США заставят отвечать: почему Путину близится конец

      Безумный мир 96 Читати новину українською

      Важное событие на днях произошло в Соединенных Штатах. Там о своем выдвижении в президенты объявил бывший конгрессмен-демократ от штата Техас Бето о'Рурк.

      Полезная "Русофобия"

      Я всегда очень внимательно читаю новости, в которых Кремль кого-то обвиняет в русофобии. Это слово обязательно появляется тогда, когда Владимир Путин и его миньоны действительно напряглись.

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      Это безотказный сигнал – если в их заявлениях мелькнула "русофобия", значит, кто-то или что-то их серьезно встревожил или даже напугал. Можете как-нибудь сами проверить.

      Последняя по времени история такого рода случилась на днях, 13 марта. Словами о русофобии Кремль отреагировал на действия амреиканских законодателей днем ранее.

      конгрес сша русофобия
      Конгрес США // gettyimages

      12 марта Конгресс США принял пакет из трех законопроектов и одной резолюции о противодействии агессивным действиям России.

      Речь вот о чем. Первый закон обязал директора Национальной разведки США за полгода подготовить отчет обо всех активах Владимира Путина и его приближенных. Причем не только на Западе, но и в России.

      Второй приказывает все тому же директору Нацразведки за три месяца предоставить отчет о возможных враждебных действиях РФ против стран НАТО и о попытках России "использовать слабости и разногласия между ее западными оппонентами".

      Третий закон запрещает президенту и правительству США признавать Крым территорией России – как юридически, так и фактически.

      Ну а принятая Конгрессом резолюция осуждает Путина за засекречивание обстоятельств убийства оппозиционера Бориса Немцова, призывает Москву провести международное расследование этого убийства, а Белый дом - ввести санкции против его вероятных организаторов и исполнителей этого убийства.

      Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, почитав все эти документы, тут же объявил их вредными и направленными на осложнение отношений. Ну и, конечно, русофобскими: "Это продолжение недружественной, оголтелой русофобской линии. Это продолжение эмоциональной экзальтации. Любой специалист с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам накал русофобии будет только нарастать".

      Он русофобию упомянул аж два раза! Эти законопроекты явно несут в себе большую опасность для Кремля.

      Во-первых, надо сказать, что ничего русофобсного в них нет. Обнаружение и изъятие у Путина и его приспешников награбленных в России денег - это не русофобия, а очень даже наоборот. Если американцы дадут по рукам ворам, то жители России скажут им "большое спасибо".

      путин сша конгрес санкции
      США подготовит отчет обо всех активах Владимира Путина // gettyimages

      Путин, очевидно, боится, что американцы заберут бесчисленные миллиарды долларов, которые его друг – виолончелист Сергей Ролдугин хранит для него в панамских оффшорах. Я подозреваю, что таких Ролдугиных много, США их всех найдут и вытрясут до нитки. Полностью это поддерживаю.

      Поиск убийц Бориса Немцова – человека, бывшего совестью русского народа – это тоже никакая не русофобия, а восстановление справедливости и возвращение совести. Которой сейчас часто не хватает.

      Американские законопроекты нацелены на наказание убийц, воров, поджигателей войн и разрушителей мира. Ближайшее окружение Владимира Путина, в общем, полностью соответствует этим категориям.

      Именно поэтому Кремль сейчас так перепугался. Его обитатели действительно боятся, что за все свои преступления придется отвечать. Они же очень хотят пропетлять.

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      Но я думаю, что уже не получится. Очень скоро в добавление к этим законопроектам Конгресс должен рассмотреть еще и пакет так называемых "Санкций из Ада". Он уже поступил на рассмотрение американсикх депутатов.

      С принятием этого пакета шансов остаться безнаказанными у Владмира Путина и его приближенных почти не остаенся. И это – очень хорошо.

      Новый приемлик Трампа

      Важное событие на днях произошло в Соединенных Штатах. Там о своем выдвижении в президенты объявил бывший конгрессмен-демократ от штата Техас Бето о'Рурк.

      Это очень энергичный и сравнительно молодой политик – ему всего 46 лет. Совсем недавно, прошлой осенью, он едва не выиграл пост сенатора от Техаса у Теда Круза - тоже относительно молодого республиканца (ему 48 лет).

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      Надо сказать, что Бето наш, хоть и продул, но добился заметного успеха, отстав от Теда лишь на три процента. Для консервативного Техаса - это ничтожное отставание. Обычно демократы там 10-15-20 процентов проигрывают.

      Бето же показал себя в лучшей форме – он много ездил по штату, зажигательно шутил, играл на гитаре и вел себя как нормальный человек, а не политик из столицы. За это все его даже сравнивали с предыдущим президентом США и называли "белым Обамой".

      Надо, конечно, сказать, что относительный успех Бето был связан еще и с тем, что его соперник Тед Круз – это самый, пожалуй, мерзкий и отталкивающий политик в США. Вы, наверное, знаете, что я – не фанат Дональда Трампа. Так вот Тед – это еще хуже.

      трамп сша
      Конгрессмен-демократ от штата Техас Бето о'Рурк // Richard W. Rodriguez/ AP

      В любом случае, Бето сейчас начнет свою кампанию, за которой я буду очень внимательно следить. В Демократической партии его вопринимают очень неплохо, база сторонников у него есть.

      Надо сказать, что на ноябрьских выборах у него работали волонтеры со всей Америки – они за свои деньги прилетали в Техас, чтобы поддержать своего кандидата.

      По опросам, еще до объявления своей кандидатуры Бето был на пятом месте по популярности в штате Айова, где в конце текущего года пройдут первые кокусы. За него готовы проголосовать примерно пять процентов.

      Сейчас, после объявления кандидатуры, сторонников, наверное, прибавится, и дела у него пойдут в гору. Я совсем не исключаю, что к следующей зиме он станет одним из лидеров гонки.

      Но тут я хочу сделать одно важное замечание. Вы, думаю, заметили, что я его называю только по имени, Бето – без фамилии. Тут две причины. Первая – сами американцы его называют именно так. Вторая – куда более важная.

      Мне, как человеку картавому, выговорить О'Рурк - довольно сложно. Если он станет президентом, для меня это будет большая проблема. А если немецким канцером станет нынешняя преемница Ангелы Меркель, то мне просто придется менять работу. Поскольку на их саммите я вынужден буду сказать: "Бето О'Рурк и Аннегрет Крамп-Карренбауэр провели переговоры".

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      Поэтому я не желаю политической удачи ни ей, ни ему.

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      Автор: Иван Яковина
      Теги: Новости России Новости США Видеоблоги Дональд Трамп Санкции Владимир Путин Безумный мир
      Источник: 24 канал
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