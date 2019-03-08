Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет

Власть в Российской Федерации является абсолютно безумной (в плохом смысле слова) просто по определению. Это многократно и надежно доказано всей ее историей.

Ни у кого на нашей планете это скопище альтернативно одаренных людей не вызывает никакого уважения. Да и не может вызывать – слишком уж активно они сами работают над этим.

Читайте также: Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя

Сказав все это, Америки не открыл. Оценка довольно банальная мысль. Но, по российским законам, я совершил преступление. Дело в том, что 7 марта Госдума приняла закон о наказании за неуважение к российской власти в интернете.

Отныне запрещено публиковать информацию, которая "выражает в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству и органам власти Российской Федерации".

За первое высказывание такого рода я должен заплатить штраф от 20 до 40 тысяч гривен, за второе – 40-80 тысяч или 15 пятнадцать суток. Ну а потом уже – полноценный арест! К концу передачи, видимо, наговорю уже на дорогу дальнюю и казенный дом.

По сути дела, критику российской власти в интернете приравняли к мелкому хулиганству, но с кумулятивным эффектом – нарушения складываются и накапливаются. Само собой, что по новому закону любые посты, высказывания и публикации с критикой власти подлежат немедленному удалению из интернета.

Механизм там очень простой, не требующий участия даже абсолютно лояльных власти судов. Работать все будет так: прокуратура видит в интернете запись: "Депутат Иванов – козел!". Вносит эту запись в список неуважительных и сообщает Роскомнадзору - (это ведомство интернет-цензуры).

Если надпись "Иванов-козел" появилась на сайте СМИ, цензоры требуют у редакии ее удалить. В случае отказаза, СМИ блокируют. Если же речь не о СМИ, а о странице в Facebook, например, то ее сразу блокируют, а потом требуют владельца сайта удалить эту записть.



В России запретили интернет

Одновременно с этим законом был закон о запрете фейковых новостей. Там прописана точно такая же процедура наказания и блокировки, как и за неуважительные посты. Что такое "фейковые новости" – нигде точно не прописано. По сути дела, ими будут считаться любые записи, которые не понравятся прокуратуре.

Если все это звучит довольно сложно, поэтому попробую пояснить как можно проще. В России приняли закон, который запрещает обычным людям ругать власть в своих соцсетях. Теперь даже на своей страничке в Facebook там нельзя , что депутаты – болваны, а президент – жулик, поскольку это неуважение.

Но написать, что они отличные и уважаемые люди, но многовато воруют, тоже нельзя, поскольку это будет "фейк ньюс". В обоих случаях автору записи светит огромный штраф и арест.

В России сейчас многие возмущаюся и говорят, что слишком уж драконовские ограничения. 10 марта в Москве даже пройдет абсолютно бесполезный митинг в защиту свободного интернета.

Люди пишут в своих социальных сетях, что власть совсем уж обнаглела и открыто затыкает рты вообще всем своим оппонентам. Все верно, так и есть. Но я считаю, что текущих условиях это не плохо, а очень даже хорошо.

Почему запрет интернета – это хорошо

В государстве, как и в любом биологическом организме, есть органы, отвечающие за самые разные функции. Есть свой мозг, есть свои уши и глаза, есть кулаки, есть имунная система и так далее. При этом в государстве есть и своя, извините, задница.



Парламент в России

В нормальных условиях ее роль исполняет парламент. Это не самое красивое место, люди там – тоже обычно не очень. Они дерутся, скандалят, ведут себя по-скотски. Ничего приятного ни парламент, ни задница не производят.

Но у них есть очень важная, жизненно необходимая функция – через них из организма выходит все, скажем так, неприятное и вредное, что накопилось, как в теле человека, так и в государстве. Если этот канал вывода негатива закрыть, начинется быстрая интоксикация организма. Он будет отравлен, заболеет и умрет.

В России настоящего парламента никогда и не было. Роль места для дискуссий и (в общем, задницы), там исполнял интернет и социальные сети. Именно туда люди сливают всю свою злобу и негатив, накопленные в повседневной жизни.

Читайте также: Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций

Именно там все матерят власть, ругают начальство и выдвигают самые дикие теориии происходящего в стране и мире. Долгое время российская власть на это не обращала внимания, но сейчас посмотрела и ужаснулась. И тут же решила запретить. Перекрыть этот канал выхода яда, желчи и негатива из общества.

Что же сейчас начнется?

Я могу примерно сказать. Во-первых, мелкие начальники по всей стране сейчас окончательно озвереют. Раньше они боялись, что об их нехороших делах расскажут интернете. Сейчас они могут не бояться – из-за боязни шрафов никто ничего не напишет. Последний тормоз убрали, теперь беспредел со стороны власти будет полный.

Теперь посмотрите на ситуацию со стороны простого маленького человека. Раньше он мог хотя бы интернете пожаловаться на жадного чиновника, наглого гаишника или тупого депутата. Сейчас все это будет запрещено. Какие же варианты действий останутся для человека, которого обидел начальник?

Можно, конечно, просто проглотить обиду, сохранив все в себе. Но в последние годы российское телевидение специально выращивало в простых россиянах злобу и агрессию. И добилось удивительных результатов. Люди там реально стали очень злобными и очень агрессивными. Насилие в России официально объявлено нормой.



Фото с протеста в России

И вот тут начинается самое интересное. Недели две назад я делал передачу о том, как по всей стране там начали массово ловить и избивать полицейских, эфэсбэшников, прокуроров и тому подобную публику. Такие случаи там сейчас происходят практически через день. И это происходит сейчас.

Представляете себе, когда поток ненависти к власти, выливавшийся в интернет, будет перекрыт? Власть своими руками сделала так, что поймать и избить ее представителя на улице будет гораздо проще и безопаснее, чем написать жалобу в интернете.

Фактически, Владимир Путин предложил своим холопам: "Не надо ничего писать в сети, берите в руки вилы, оглобли и действуйте!".

Темная, злая, глухая энергия, которая выплескивалась в виртуальный мир, сейчас выльется в мир реальный. Власть будет вынуждена познакомиться со своим народом уже не в фейсбуке, а на улицах, вживую.

Читайте также: США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны

Я почему-то уверен, что знакомство это не будет слишком уж приятным. Российских чиновников, депутатов и силовиков ждут поистине веселые и незабываемые времена. И это, конечно, очень хорошо!