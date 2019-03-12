Не хотите говорить – получайте коктейль Молотова: как россияне выражают недовольство властью

Россияне собрались на несколько тысячный митинг в Москве. Демонстранты выступали против изоляции местного интернета. Его участники также были недовольны очень жесткими законами, которые запрещают ругать власть в соцсетях даже самым обычным людям.

Коктейли Молотова в России

Несмотря на то, что на митинг пришли как минимум 15 тысяч человек, никакого толку от него не будет. Ведь для Москвы любое собрание менее ста тысяч участников за массовое не считается. Все из-за масштаба города.

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Я даже больше скажу: этот митинг дал власти зеленый свет на окончательное закручивание гаек. В первую очередь, Кремль убедился, что тема свободы в интернете интересна очень маленькому количеству граждан страны, поэтому можно делать все что угодно.

На самом митинге (кстати, разрешенном) полиция от безделья арестовала несколько десятков воздушных шариков. Они были названы "беспилотниками", для использования которых требуется лицензия. Еще несколько человек задержали и отвезли в полицию уже после митинга, но в целом все прошло мирно.



Полиция арестовала воздушные шарики

Надо признать, что силы оппозиции там совсем неравны. Путинский режим отлично готов к оппозиционным уличным акциям протеста. Строго говоря, он последние лет 10 только к ним и готовился. Поэтому я совсем не верю в либеральную революцию там.

Если и ждать чего-то интересного, так это от людей попроще, которые не будут стесняться в выборе методов. На прошлой неделе стало известно, что 3 марта неизвестный активист забросал коктейлями Молотова мэрию Красноярска.

Причем сделал он это прямо во время визита в этот город Владимира Путина. Чтобы не нарваться на неприятности, власти тогда скрыли этот инцидент и от СМИ, и от самого Путина, но после появления в сети видео этого инцидента, о нем стало известно уже всем.

Смотрите видео: как в Красноярске неизвестный забросал коктейлями Молотова мэрию

Неизвестный житель Красноярска очень ярко и наглядно показал, какие формы может принимать диалог общества и власти в отсутствии свободного интернета. "Не хотите поговорить – получайте коктейль Молотова!"

Это, я уверен, лишь первый звоночек. Дальше таких людей будет больше. Сейчас они по всей стране регулярно избивают полицейских и других путинских силовиков. Потом перейдут к красноярским методам, а следом я даже и не знаю, что будет. Может быть что-то типа народовольцев и бомбистов.

В общем, ситуация в России развивается в очень интересном направлении. Причем сменить вектор никто не может. Ситуация в стране все хуже, власть все наглее, либералы все беспомощнее, а простой народ все злее.

Венесуэльская тьма

Венесуэла продолжает биться в агонии. Эта южноамериканская страна находится в состоянии кризиса, дичайшей инфляции, нехватки лекарств, голода и диктатуры. На неделе ко всем этим неприятностям добавилось еще и отключение электричества.

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От голода из страны уехали все мало-мальски подготовленные специалисты, способные найти работу за границей. В этих условиях на стратегические объекты власть посадила работать военных, которые ни черта в этих объектах не понимают.

Из-за такой кадровой политики добыча нефти там за несколько лет упала в три раза. Военные просто не умеют обращаться с нефтяным оборудованием, веди их учили совсем другому. Но еще хуже оказались последствия их управления энергетикой. Главная электростанция страны ГЭС Эль-Гури на выходных просто сломалась. А она обеспечивала примерно 80% всей венесуэльской электроэнергии.

Электростанция – это не электрочайник. Починить ее довольно сложно. Для этого нужны специалисты очень высокого класса. А их нет! Уехали. Родное правительство их выгнало за нелояльность власти.



В Венесуэле магазины прекращают работать

Военные починить ГЭС не могут, так как просто не умеют. Они даже не знают, что именно там сломалось. Вся страна уже несколько дней сидит без электричества.

Как вы понимаете, в 21 веке целое государство не может долго жить без электричества. Это просто физически невозможно. Там остановится и сломается абсолютно всё. Сейчас местные власти объявили дополнительный выходной и пытаются все-таки отремонтировать ГЭС.

Даже если у них это получится, я уверен, что єто не последняя авария. Режим Николаса Мадуро довел страну до полной и окончательной деградации всего, чего только можно. В этой ситуации я лично считаю самым адекватным решением проблемы быстрое американское военное вмешательство, устранение Мадуро от власти и проведение там досрочных демократических выборов.



Диктатор Николас Мадуро

В противном случае Венесуэла будет гнить еще довольно долго, пока не станет местом чудовищной гуманитарной катастрофы. По сравнению с ней даже Босния 1990-х годов покажется райским местом. Сейчас миллионы жителей Венесуэлы оказались под угрозой смерти из-за голода и разрухи. Их надо спасать, а сделать сейчас это могут только американцы.

В Белом доме сейчас говорят: "Все опции на столе", имея в виду, что военное вторжение тоже возможно. Безусловно, иностранное вмешательство – это крайняя мера, которую надо применять лишь в исключительных случаях.

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Может ли считаться узурпация власти, экономический коллапс, полноценный голод и долговременное отключение всей страны от электричества крайним и исключительным случаем? Я думаю, что может. Но мое мнение тут не слишком важно. Главное, что насчет этого всего подумает президент США. Вот если он придет к такому же выводу, то у Венесуэлы появится шанс на быстрое спасение.