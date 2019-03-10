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      Нічний кошмар для тисячі міст, – журналістка наживо розповіла, що відбувається у Венесуелі

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      Венесуела у темряві
      Венесуела у темряві / The Indian Express

      У лікарнях люди, життя яких залежить від апаратів, не просто без світла. Вони – без шансів вижити. Найлегше, мабуть тим, у кого просто пропали продукти в холодильнику.

      Так описала ситуацію у своїй країні журналістка Сара Суарес у прямому ефірі програми "Світ цього тижня" на телеканалі France 24. За її словами, те, що зараз відбувається – це "нічний кошмар для Каракаса, та і для інших міст країни із таким рівнем злочинності". Про це повідомило "Еспресо".

      Читайте також: Міжнародний аеропорт Каракаса без світла: люди не можуть покинути місто

      Сара Суарес розповіла, що опинитися в темноті у місті, де не існує поняття "безпека" – насправді страшно, і це "не якась метафора". 

      "Гадаю, світло цього режиму починає вимикатись. Вони ніби самі заганяють себе у ситуацію, яку самі ж і створили. Все стає лише гірше. Зараз у нас найгірші умови життя, які тільки можна уявити. Це справжній приклад безвідповідальності режиму, яким байдуже до свого народу. У лікарнях люди, життя яких залежить від апаратів, не просто без світла. Вони – без шансів вижити. Найлегше, мабуть, тим, у кого просто пропали продукти в холодильнику", – сказала журналістка.

      І додала: "Режим Мадуро, з одного боку, не контролює країну. Режим Гуайдо, з іншого боку, не може впоратись із урядом, який він нібито очолює".

      Нагадаємо, Венесуела опинилася майже повністю без електрики ще 7 березня. Досі вкрито темрявою 70% країни. Причина, начебто, у аварії на електростанції через застаріле обладнання, проте точної причини ніхто не знає.

      Тим часом лідер венесуельської опозиції та проголошений парламентом президент країни Хуан Гуайдо закликав Національну асамблею оголосити у Венесуелі надзвичайний стан.

      Відео повного випуску програми "Світ цього тижня":

      Що відбувається у Венесуелі?Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року: тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки.

      Національна асамблея Венесуели проголосила Хуана Гуайдо, керівника парламенту, тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки.

      За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйона відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів, засобів гігієни.

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      Теги: Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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