Міжнародний аеропорт Каракаса без світла: люди не можуть покинути місто

Міжнародний аеропорт Майкетія імені Симона Болівара, розташований під Каракасом є головним повітряним хабом Венесуели. Наразі литовище зазнає серйозних труднощів через перебої з електрикою. Тисячі людей застрягли, та не можуть покинути країну.

Зазначається, що багато рейсів скасовано. У терміналах жарко: кондиціонери не працюють. В умовах багатогодинного очікування у людей не витримують нерви, спалахують конфлікти.

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Люди пишуть у мережі, що в залах аеропорту світло періодично з'являється завдяки резервним джерелам живлення, але потім пропадає знову. Онлайн-табло не працюють. Щоб знайти правильну стійку, потрібно протиснутися через натовпи людей, багато з яких просто сидять на валізах або лежать на підлозі на весь зріст, чекаючи появи хоч якоїсь інформації.

На стійках роз'яснюють, що при відсутності світла всі посадкові талони заповнюються вручну, контроль можуть пройти групи по 30-50 осіб. Водночас рейси скасовують один за одним, переносять на два або три дні.

Співробітники авіакомпаній пояснюють, що не можуть забезпечити пасажирів харчуванням та проживанням у готелі при перенесенні рейсу.

Це не проблема авіакомпанії, це проблема країни, в якій ви перебуваєте,

– відповідають клієнтам на стійках.

Пасажирам радять просто чекати. Тим часом потік людей збільшується. Деяким стає погано через сильну спеку. Телефонний зв'язок і інтернет також не працюють.

Пасажири, які провели в терміналі понад десять годин, скаржаться, що ніхто не роздає воду. Частина туалетних кімнат просто закрита, перед відкритими скупчуються великі черги. Торгові прилавки та кафе також закриті.

Повернутися у місто теж завдання не з простих. Частина вулиць перекрита поліцією або військовими. Виникають багатокілометрові пробки.

У відомих мережевих готелях працюють резервні джерела живлення, але і їх вистачить лише на кілька діб. У будинках венесуельців відсутнє не тільки світло, а й вода. Жителі міста наголошують, що Каракас вперше зіткнувся з такими перебоями, тому люди виявилися до цього не готові.

Usuarios del ferrocarril de los Valles del Tuy tuvieron que dormir en La Rinconada por apagón (fotos) https://t.co/rstCCbcrtq - — Gio Fan (@fandinogiovanni) 9 березня 2019 р.

La actualidad en estos momentos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar #inac nadie dice nada, nadie hace nada, el sistema de autonomía de generación eléctrica no funciona, Dios no se puede ser posible tanta ineptitud!!! pic.twitter.com/rzBxFji6Gh — Oscar Benitez (@oscarben_16) 9 березня 2019 р.

Що відбувається у Венесуелі?Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Але Росія підтримує політику Ніколаса Мадуро.



За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.