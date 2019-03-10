Международный аэропорт Каракаса без света: люди не могут покинуть город

Международный аэропорт имени Симона Боливара, расположенный под Каракасом является главным воздушным хабом Венесуэлы. Сейчас аэропорт испытывает серьезные трудности из-за перебоев с электричеством. Тысячи людей застряли и не могут покинуть страну.

Отмечается, что многие рейсы отменены. В терминалах жарко: кондиционеры не работают. В условиях многочасового ожидания у людей не выдерживают нервы, вспыхивают конфликты.

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Люди пишут в сети, что в залах аэропорта свет периодически появляется благодаря резервным источникам питания, но потом пропадает снова. Онлайн-табло не работают. Чтобы найти правильную стойку, нужно протиснуться через толпы людей, многие из которых просто сидят на чемоданах или лежат на полу во весь рост, ожидая появления хоть какой-то информации.

На стойках разъясняют, что при отсутствии света все посадочные талоны заполняются вручную, контроль могут пройти группы по 30-50 человек. В то же время рейсы отменяют один за другим, переносят на два или три дня.

Сотрудники авиакомпаний объясняют, что не могут обеспечить пассажиров питанием и проживанием в гостинице при переносе рейса.

Это не проблема авиакомпании, это проблема страны, в которой вы находитесь,

– отвечают клиентам на стойках.

Пассажирам советуют просто ждать. Между тем поток людей увеличивается. Некоторым становится плохо из-за сильной жары. Телефонная связь и интернет также не работают.

Пассажиры, которые провели в терминале более 10 часов, жалуются, что никто не раздает воду. Часть туалетных комнат просто закрыта, а перед открытыми скапливаются большие очереди. Торговые прилавки и кафе также закрыты.

Вернуться в город тоже задача не из простых. Часть улиц перекрыта полицией или военными. Возникают многокилометровые пробки.

В известных сетевых отелях работают резервные источники питания, но и их хватит лишь на несколько суток. В домах венесуэльцев отсутствует не только свет, но и вода. Жители города отмечают, что Каракас впервые столкнулся с такими перебоями, поэтому люди оказались к этому не готовы.

Usuarios del ferrocarril de los Valles del Tuy tuvieron que dormir en La Rinconada por apagón (fotos) https://t.co/rstCCbcrtq - — Gio Fan (@fandinogiovanni) 9 березня 2019 р.

La actualidad en estos momentos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar #inac nadie dice nada, nadie hace nada, el sistema de autonomía de generación eléctrica no funciona, Dios no se puede ser posible tanta ineptitud!!! pic.twitter.com/rzBxFji6Gh — Oscar Benitez (@oscarben_16) 9 березня 2019 р.

Что происходит в Венесуэле?Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом . Его признали более 50 стран, включая США, Канаду, Австралию, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро.



За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, достигла более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек. В периферийных районах Венесуэлы жители страдают от недостатка элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.