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      Международный аэропорт Каракаса без света: люди не могут покинуть город

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      Международный аэропорт Каракаса без света
      Международный аэропорт Каракаса без света / Фото из открытых источников

      Международный аэропорт имени Симона Боливара, расположенный под Каракасом является главным воздушным хабом Венесуэлы. Сейчас аэропорт испытывает серьезные трудности из-за перебоев с электричеством. Тысячи людей застряли и не могут покинуть страну.

      Отмечается, что многие рейсы отменены. В терминалах жарко: кондиционеры не работают. В условиях многочасового ожидания у людей не выдерживают нервы, вспыхивают конфликты.

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      Люди пишут в сети, что в залах аэропорта свет периодически появляется благодаря резервным источникам питания, но потом пропадает снова. Онлайн-табло не работают. Чтобы найти правильную стойку, нужно протиснуться через толпы людей, многие из которых просто сидят на чемоданах или лежат на полу во весь рост, ожидая появления хоть какой-то информации.

      На стойках разъясняют, что при отсутствии света все посадочные талоны заполняются вручную, контроль могут пройти группы по 30-50 человек. В то же время рейсы отменяют один за другим, переносят на два или три дня.

      Сотрудники авиакомпаний объясняют, что не могут обеспечить пассажиров питанием и проживанием в гостинице при переносе рейса.

      Это не проблема авиакомпании, это проблема страны, в которой вы находитесь,
      – отвечают клиентам на стойках.

      Пассажирам советуют просто ждать. Между тем поток людей увеличивается. Некоторым становится плохо из-за сильной жары. Телефонная связь и интернет также не работают.

      Пассажиры, которые провели в терминале более 10 часов, жалуются, что никто не раздает воду. Часть туалетных комнат просто закрыта, а перед открытыми скапливаются большие очереди. Торговые прилавки и кафе также закрыты.

      Вернуться в город тоже задача не из простых. Часть улиц перекрыта полицией или военными. Возникают многокилометровые пробки.

      В известных сетевых отелях работают резервные источники питания, но и их хватит лишь на несколько суток. В домах венесуэльцев отсутствует не только свет, но и вода. Жители города отмечают, что Каракас впервые столкнулся с такими перебоями, поэтому люди оказались к этому не готовы.

      Что происходит в Венесуэле?Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, включая США, Канаду, Австралию, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро.

      За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, достигла более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек. В периферийных районах Венесуэлы жители страдают от недостатка элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.

      blog_ava
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      Теги: Латинськая Америка Электроэнергия Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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